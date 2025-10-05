fechar
CNU 2025: abstenção foi de 42,8% e mais de 435 mil candidatos compareceram

Segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado ofereceu 3.652 vagas em 32 órgãos federais sediados em diferentes regiões do país

Por Agência Brasil Publicado em 05/10/2025 às 21:19 | Atualizado em 05/10/2025 às 21:26
Mais de 761 mil pessoas se inscreveram para CNU 2025 e mais de 435 mil candidatos compareceram &agrave; prova objetiva
Mais de 761 mil pessoas se inscreveram para CNU 2025 e mais de 435 mil candidatos compareceram à prova objetiva - Freepik

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou que o percentual de abstenção da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), realizado neste domingo (5), ficou em 42,8%.

O estado que registrou maior índice de abstenção foi o Amazonas, com mais de 51% de ausência. Já o Distrito Federal foi a unidade da federação com menor percentual de abstenção, com 30,8%.

No total, 761.545 se inscreveram e mais de 435 mil candidatos compareceram à prova objetiva do certame. Na primeira edição do concurso, realizada em 2024, o índice de abstenção ficou acima dos 50%.

Os dados são preliminares e o Ministério da Gestão divulgará nesta segunda-feira (6) os dados consolidados.

“O CPNU é muito mais do que um concurso. Ele é, de fato, uma política pública que está construindo o serviço público com a cara do Brasil. E ele já aumentou a diversidade no serviço público", disse a ministra da Gestão, Esther Dweck.

Próximos passos

De acordo com o edital do CNU, a prévia dos gabaritos das provas objetivas será divulgada nesta segunda-feira, assim como o caderno de provas.

Os candidatos terão os dias 7 e 8 de outubro para entrar com eventuais recursos contra questões ou gabaritos.

O cronograma oficial do certame também prevê a divulgação das notas finais das provas objetivas e a convocação para a segunda fase do CNU 2025 no dia 12 de novembro.

Nesta mesma data, haverá a convocação para avaliação de títulos e para os procedimentos de verificação da condição declarada no ato de inscrição (cotas raciais) e de caracterização da deficiência (PCD).

A prova discursiva será aplicada em 7 de dezembro, com resultado preliminar a ser divulgado no dia 23 de janeiro. O cronograma se encerra em 16 de março de 2026, com o início das convocações dos aprovados para nomeação e, quando for o caso, para realizar o curso de formação.

CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado ofereceu 3.652 vagas em 32 órgãos federais sediados em diferentes regiões do país.

Do total de vagas ofertadas, 3.144 são voltadas para o nível superior e 508 para o nível intermediário.

Serão 2.480 vagas imediatas e 1.172 vagas para preenchimento no curto prazo após a homologação dos resultados, segundo o MGI.

