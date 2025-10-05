CNU 2025: abstenção foi de 42,8% e mais de 435 mil candidatos compareceram

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado ofereceu 3.652 vagas em 32 órgãos federais sediados em diferentes regiões do país

Clique aqui e escute a matéria

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou que o percentual de abstenção da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), realizado neste domingo (5), ficou em 42,8%.

O estado que registrou maior índice de abstenção foi o Amazonas, com mais de 51% de ausência. Já o Distrito Federal foi a unidade da federação com menor percentual de abstenção, com 30,8%.

No total, 761.545 se inscreveram e mais de 435 mil candidatos compareceram à prova objetiva do certame. Na primeira edição do concurso, realizada em 2024, o índice de abstenção ficou acima dos 50%.

Os dados são preliminares e o Ministério da Gestão divulgará nesta segunda-feira (6) os dados consolidados.

“O CPNU é muito mais do que um concurso. Ele é, de fato, uma política pública que está construindo o serviço público com a cara do Brasil. E ele já aumentou a diversidade no serviço público", disse a ministra da Gestão, Esther Dweck.

Próximos passos

De acordo com o edital do CNU, a prévia dos gabaritos das provas objetivas será divulgada nesta segunda-feira, assim como o caderno de provas.

Os candidatos terão os dias 7 e 8 de outubro para entrar com eventuais recursos contra questões ou gabaritos.

O cronograma oficial do certame também prevê a divulgação das notas finais das provas objetivas e a convocação para a segunda fase do CNU 2025 no dia 12 de novembro.

Nesta mesma data, haverá a convocação para avaliação de títulos e para os procedimentos de verificação da condição declarada no ato de inscrição (cotas raciais) e de caracterização da deficiência (PCD).

A prova discursiva será aplicada em 7 de dezembro, com resultado preliminar a ser divulgado no dia 23 de janeiro. O cronograma se encerra em 16 de março de 2026, com o início das convocações dos aprovados para nomeação e, quando for o caso, para realizar o curso de formação.

CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado ofereceu 3.652 vagas em 32 órgãos federais sediados em diferentes regiões do país.

Do total de vagas ofertadas, 3.144 são voltadas para o nível superior e 508 para o nível intermediário.

Serão 2.480 vagas imediatas e 1.172 vagas para preenchimento no curto prazo após a homologação dos resultados, segundo o MGI.

