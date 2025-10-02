Operação da PF contra fraude em concurso publico cumpre mandados em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Servidores de cargos públicos foram afastados.

A Polícia Federal cumpre mandados em Pernambuco nesta quinta-feira (2) como parte da Operação Última Fase, deflagrada para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes a concursos públicos.

A ofensiva também ocorre na Paraíba e em Alagoas, e tem o apoio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Ao todo, foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão, três de prisão preventiva e outras medidas cautelares, como o afastamento de servidores de cargos públicos e o sequestro de bens, com respaldo do Ministério Público Federal na Paraíba.

Até o momento, não há informações sobre quantos e quais mandados estão sendo cumpridos em Pernambuco.

As investigações apontam fraudes em concursos de grande alcance, como o Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2024, além de certames das Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, da Universidade Federal da Paraíba, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

Os investigados já foram excluídos dos processos seletivos e afastados de funções públicas. Eles poderão responder por crimes de fraude em certame de interesse público, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documento público.

Segundo a PF, em parceria com o Ministério da Justiça e o Ministério da Gestão, estão sendo reforçados os mecanismos de fiscalização para garantir maior segurança, transparência e integridade nos processos seletivos em todo o país.

Em nota, o Ministério da Gestão se pronunciou sobre o caso. Veja na íntegra:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informa que tem apoiado, desde o início, as investigações da Polícia Federal sobre fraudes em concursos públicos, entre elas, uma fraude pontual durante a aplicação da prova da primeira edição o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

O MGI vem acompanhando os desdobramentos da operação da PF no dia de hoje e, em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Federal e demais forças de segurança, ampliou os mecanismos de fiscalização para garantir maior segurança, transparência e integridade na prova do CPNU 2, cuja realização está confirmada para esse domingo, 5 de outubro.