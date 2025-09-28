Com boné "O Brasil é dos brasileiros", presidente Lula participa de caminha pelos 95 anos do MEC
A prova reuniu cerca de 6 mil inscritos, incluindo servidores, terceirizados, estagiários, atletas amadores e a comunidade em geral
“Não tem motociata, não tem pornochanchada”, declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a caminhada em homenagem aos 95 anos do Ministério da Educação (MEC), ressaltando que se tratava de uma “caminhada de educadores”.
A ação, realizada na manhã deste domingo (28), contou com percursos de 3 km (caminhada), 5 km e 10 km. Lula realizou parte do percurso de 5 km usando o boné “O Brasil é dos brasileiros”, em meio à preparação para um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
“Essa é a caminhada da soberania educacional do Brasil. Nós temos consciência de que é por meio da educação, da creche à universidade, da alfabetização a um curso de engenharia, que vamos tornar o Brasil soberano”, afirmou o presidente.
A prova reuniu cerca de 6 mil inscritos, incluindo servidores, terceirizados, estagiários, atletas amadores e a comunidade em geral, competindo em categorias masculino, feminino e paratletas. Entre os participantes estavam os ministros Camilo Santana (Educação), Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Saúde), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).
Homenagem aos professores
Após completar a caminhada, Lula ressaltou que a medalha entregue aos participantes é dedicada a todos os profissionais da educação.
“São medalhas para todos os professores de todos os graus de ensino nesta República Federativa do Brasil. Professores e professoras, funcionários das escolas que trabalham dia e noite para que possamos superar o analfabetismo, que encontramos com quase 68% da população com o ensino fundamental incompleto”, disse.
“A nossa revolução é muito grande. Ela não é só na comida, não é só no emprego, não é só no salário. Ela tem que ser na educação”, concluiu o presidente.
*Com informações do Estadão Conteúdo e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República