'Estamos otimistas para a conversa entre Lula e Trump', diz Alckmin

Sobre a data para a reunião entre Lula e Trump, Alckmin disse que é questão de dias. Ainda não está marcada, mas o governo brasileiro está otimista

Clique aqui e escute a matéria

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente americano, Donald Trump, nesta semana, foi um primeiro e importante passo para destravar as negociações comerciais entre os dois países. Ele disse que a conversa entre os dois chefes de Estado ainda não está marcada, mas o governo brasileiro está otimista.

"Essa boa sinalização do presidente Trump e do presidente Lula foi um passo importante. Agora, temos que dar os outros passos para reduzir a alíquota e para retirar mais produtos dessa alíquota de 50%", afirmou Alckmin em entrevista ao apresentador Datena, na Rede TV. Na visão do vice, no encontro dos dois líderes em Nova York foi criada uma identidade. "Havia uma certa preocupação, né, desse encontro lá em Nova York, da ONU. Mas foi o contrário", pontuou.

Sobre a data para a reunião entre Lula e Trump, Alckmin disse que isso é questão de dias. "Ainda não está marcado, mas estamos otimistas." O vice-presidente disse que há um "espaço enorme" para avançar em questões não tarifárias com os EUA, como minerais estratégicos e data centers.

SEM RELAÇÃO COM TARIFAÇO

Luiz Inácio Lula da Silva na abertura da Assembleia-Geral da ONU - NIYI FOTE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

O vice repetiu que não há "nenhuma relação" entre decisão da Suprema Corte e política regulatória, com aumento de imposto de importação. "Não tem o menor sentido", disse. "Estamos falando das duas maiores economias nas Américas e das duas maiores democracias no Ocidente", prosseguiu.

Alckmin lembrou que, há duas semanas, uma ordem executiva de Trump zerou a tarifa do Brasil para celulose, ferro-níquel e herbicida. "Isso dá 4% da exportação brasileira para os Estados Unidos, US$ 1,7 bilhão. Acho que gradualmente, passo a passo - e foi dado o primeiro passo importante - é possível, sim, avançar. E o Brasil está diversificando o mercado", continuou, citando ida recente ao México nesse contexto.

Ele também fez referência ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia, dizendo que ele ajuda no entendimento com os EUA e também é uma mensagem para o mundo, em meio a guerras, de que o livre comércio e o multilateralismo são possíveis.

Por fim, Alckmin elogiou Lula pelo foco no diálogo e na negociação: "O Lula tem essa habilidade e ele é respeitado exatamente por isso, que é uma inteligência natural do Lula e uma habilidade natural do presidente Lula. Aliás, essa foi a liderança dele no mundo sindical. Luta pelos trabalhadores, luta, luta, luta e no final faz um acordo. Então, esse é o caminho".

