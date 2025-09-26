Lula, Trump e o diálogo que quebrou o Gelo; a maturidade do senado e o enterro da PEC da Blindagem.
Política: Neste episódio, o debate gira em torno do discurso do presidente Lula, classificado como contundente, mas ao mesmo tempo cauteloso e habilidoso, pois fez críticas ao posicionamento do presidente dos Estados Unidos sem usar de agressividade. O subsequente e rápido encontro com Donald Trump, que durou menos de um minuto, foi suficiente para "quebrar o gelo", demonstrando a civilidade de ambos os chefes de Estado. Apesar da imprevisibilidade do presidente norte-americano, a política americana é pautada pelo pragmatismo e negociará com o presidente em exercício, Lula.
No cenário nacional, a pauta de destaque foi a decisão da CCJ do Senado Federal de arquivar a PEC da blindagem por unanimidade (26 votos contrários), sem possibilidade de recurso. Essa posição foi considerada um sinal de maior maturidade do Senado e benéfica, dado o alto grau de insatisfação da população. O programa também discute o risco de "esfriamento" nas relações entre Mota e Alcolumbre devido ao desencontro de pautas, ressaltando que o contraditório é necessário para a democracia.
Tudo isso com o cientista político Hely Ferreira.