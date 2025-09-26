Trump diz que vai impor tarifa de 25% sobre todos os caminhões pesados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também anunciou que vai impor uma tarifa de 100% sobre produto farmacêutico de marca ou patenteado importado

O presidente americano, Donald Trump, disse que vai impor uma tarifa de 25% sobre todos os caminhões pesados fabricados fora dos EUA a partir de 1º de outubro. Segundo ele, a taxação visa proteger os grandes fabricantes de caminhões pesados da "concorrência externa desleal".

"Portanto, nossos grandes fabricantes como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks e outros, estarão protegidos do ataque de interrupções externas. Precisamos que nossos caminhoneiros estejam financeiramente saudáveis e fortes, por muitas razões, mas acima de tudo, por motivos de segurança nacional!", escreveu ele na Truth Social.

Além de tarifas aos caminhões pesados, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que irá impor uma tarifa de 50% sobre todos os armários de cozinha, pias de banheiro e produtos associados, além de um taxa de 30% sobre móveis estofados. As medidas valem a partir de 1º de outubro, segundo o republicano.

"A razão para isso é a 'INUNDAÇÃO' em larga escala desses produtos nos EUA por outros países. É uma prática muito injusta, mas devemos proteger, por motivos de segurança nacional e outras razões, nosso processo de fabricação", escreveu ele na Truth Social.

Produtos farmacêuticos

O presidente dos EUA, Donald Trump, também anunciou que vai impor uma tarifa de 100% sobre qualquer produto farmacêutico de marca ou patenteado importado a partir de 1º de outubro.

Contudo, segundo ele, as empresas que estiverem construindo uma planta de fabricação farmacêutica nos EUA ficarão isentas da taxação.

"'ESTEJA CONSTRUINDO' será definido como 'iniciando as obras' e/ou 'em construção'. Portanto, não haverá tarifa sobre esses produtos farmacêuticos se a construção tiver começado", explicou ele na rede Truth.

