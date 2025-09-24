fechar
A "química" entre Trump e Lula

Por Rádio Jornal Publicado em 24/09/2025 às 9:46
Passando a Limpo: Nesta quarta-feira (24), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Diretor-presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral, sobre a prorrogação da concessão da Neoenergia Pernambuco por mais 30 anos. O Advogado especialista em direito público e ex-Procurador-Geral Adjunto do Banco Central, Marcel Mascarenhas, analisa como os bancos brasileiros reforçam atuação nos EUA para evitar serem alvos da Lei Magnitsky. O programa também conta a participação do correspondente em Portugal, Antônio Martins.

 

