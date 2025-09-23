fechar
O que esperar da Assembleia Geral da ONU?

Por Rádio Jornal Publicado em 23/09/2025 às 9:43
Passando a Limpo: Nesta terça-feira (23), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Doutor em Ciência Política e professor da Universidade Católica de Pernambuco, Antônio Lucena, sobre a Assembleia Geral da ONU. O Cientista Político, Isaac Luna, conversa sobre o medo de nova onda anticorrupção que fez o PT mudar decisão sobre PEC da Blindagem. E o Secretário-Geral do Simepe, Marcílio Oliveira, conversa sobre o questionamento feito à UFPE, por parte do Cremepe, devido à seleção que reserva vagas de Medicina, na instituição, para integrantes do MST.

 

