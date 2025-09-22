fechar
Podcast | Notícia

A balança da anistia

Por Rádio Jornal Publicado em 22/09/2025 às 9:50
Logo Passando a Limpo
Logo Passando a Limpo - Artes JC

Passando a Limpo: Nesta segunda-feira (22), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com a Professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Carolina Pedroso, sobre a tensão entre EUA e Venezuela. O Advogado criminalista, Yuri Herculano, sobre anistia ou dosimetria. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

 

Leia também

As projeções para o PIB e inflação em 2026

As projeções para o PIB e inflação em 2026
As justificativas para a PEC da blindagem

As justificativas para a PEC da blindagem

Compartilhe

Tags