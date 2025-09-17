fechar
Podcast | Notícia

As justificativas para a PEC da blindagem

Por Rádio Jornal Publicado em 17/09/2025 às 10:30 | Atualizado em 17/09/2025 às 10:31
Logo Passando a Limpo
Logo Passando a Limpo - Artes JC

Passando a Limpo: Nesta quarta-feira (17), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Consultor jurídico, advogado em Direito Público, especialista em direito eleitoral, Antônio Ribeiro, sobre a PEC da blindagem. O programa também conta a participação do correspondente em Portugal, Antônio Martins.

 

Leia também

AO VIVO: Raquel Lyra concede entrevista à Rádio Jornal nesta terça-feira (16)
Entrevista

AO VIVO: Raquel Lyra concede entrevista à Rádio Jornal nesta terça-feira (16)
Raquel Lyra no Passando a Limpo: segurança, saúde, habitação e política em debate
Pernambuco

Raquel Lyra no Passando a Limpo: segurança, saúde, habitação e política em debate

Compartilhe

Tags