Raquel Lyra no Passando a Limpo: segurança, saúde, habitação e política em debate

Por Da Rádio Jornal Publicado em 16/09/2025 às 12:20
Passando a Limpo: No ‘Passando a Limpo’ desta terça-feira (16), apresentado pelo comunicador Igor Maciel, contou com a presença da governadora Raquel Lyra, que falou sobre educação, segurança, infraestrutura e habitação. A bancada contou com a presença dos também jornalistas Romoaldo de Souza e Terezinha Nunes.

