Podcast | Notícia

As projeções para o PIB e inflação em 2026

Por Rádio Jornal Publicado em 19/09/2025 às 9:56
Passando a Limpo: Nesta sexta-feira (19), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Senador da República, Humberto Costa (PT-PE), sobre a posse dele como presidente do Parlasul. O Diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI), Marcus Pestana, detalha o mais recente relatório da instituição sobre o Orçamento de 2026. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

 

