Conversa para inglês ver, desejo real de aproximação ou arapuca. O que Trump quis dizer a Lula na ONU?

O presidente brasileiro e o americano disseram em seus discursos tudo que queriam dizer e mandaram os recados que queriam passar um ao outro

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 24/09/2025 às 7:27
o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursando na Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU).
o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursando na Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU). - reprodução

Na linguagem popular se diz que “gato escaldado tem medo de água fria”. Esta é a expressão que melhor resume a cautela que permeou a euforia inicial da equipe brasileira presente à Assembleia Geral da ONU sobre a surpreendente proposta final do presidente americano realizar um encontro com o presidente brasileiro na próxima semana, um dia depois de impor mais restrições ao Brasil além das inexplicáveis tarifas de 50% que aplicou sobre as exportações brasileiras, inviabilizando quase completamente o comércio entre os dois países.

Estaria Trump realmente com boas intenções ou, a exemplo do que fez com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ou o presidente da África Sul, Cyril Ramaphosa, querendo fazer Lula passar pelo vexame de ser exposto, a nível mundial, levando broncas em plena Casa Branca? Por conta disso, o chanceler Mauro Vieira se apressou a declarar à CNN Internacional que as agendas estavam muito cheias e o melhor seria uma conversa por telefone ou por vídeo. Mesmo assim, assessores do Itamaraty ainda chamaram atenção para a possibilidade de uma conversa por vídeo acabar exibida depois.

Por que tamanha apreensão? Por uma razão muito simples: o presidente brasileiro e o americano disseram em seus discursos tudo que queriam dizer e mandaram os recados que queriam passar um ao outro. Que garantia se tem de que a sós, ou acompanhados por assessores mais próximos, não poderiam falar, de forma clara, o que carregam entalados na garganta?

Na verdade, com exceção do momento em que, como lhe é habitual quando deseja, elogiou Lula que segundo ele “parece um homem muito agradável”. “Ele gostou de mim e eu dele e eu não sou de falar que gostei se não gostei”, Trump culpou o Brasil pelas tarifas altas, afirmando que o país cobra tarifas altíssimas dos americanos, deixou claro que o Brasil para ele só tem futuro quando se entender com os Estados Unidos e, indiretamente, fez uma ameaça citando Índia e China por estarem cobrando petróleo russo e ajudando Putin a manter a guerra com a Ucrânia (em outros momentos, fora da ONU, ele colocou o Brasil nesse rol e ameaçou ainda mais tarifas).

Lula por sua vez não fez qualquer elogio ao americano em seu discurso. Preferiu dizer coisas como “nossa democracia e soberania são inegociáveis”; referindo-se a Bolsonaro falou que “não há pacificação com impunidade”; combateu o poder veto das grandes potências que impediram a ida de um representante palestino para o encontro da ONU ( foi Trump que vetou) e cravou que “agressão ao Poder Judiciário é inaceitável”. Alguém tem dúvida de que em uma conversa entre os dois esses assuntos vão deixar de ser tratados? O Itamaraty pelo visto acredita que sim e não deseja, por enquanto, fazer Lula correr risco.

Gilson furioso

O pré-candidato ao Senado, o ex-ministro Gilson Machado, reagiu furioso à pesquisa Big Data, divulgada ontem, por não ter colocado seu nome como candidato ao Senado e sim a governador, coisa que ele diz que não é. Na verdade, na pesquisa de governador o Instituto colocou Gilson e o vereador Eduardo Moura, que também não é candidato pois está decidido a tentar um mandato de deputado federal. O curioso é que quando os dois não estão presentes em pesquisas o percentual da governadora Raquel Lyra sempre cresce.

Pesquisa Pulso Brasil/ Ipespe

Pesquisa realizada pelo Ipespe e divulgada esta terça-feira mostrou que 46% dos brasileiros são contrários à anistia geral e irrestrita, 28% defendem que as sentenças sejam anuladas, o que não deixa de ser um perdão, 18% são favoráveis a uma anistia parcial e 8% não quiseram ou não souberam responder. No segmento da direita 64% querem anistia geral, l8% aceitam uma anistia parcial, 10% são contrários ao projeto e 9% não responderam. A pesquisa Pulso Brasil/Ipespe foi realizada entre 19 e 22 de setembro e ouviu 2.500 pessoas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e a confiabilidade de 95%.

Pergunta que não quer calar

Como terminaria uma conversa frente a frente de Lula e Trump neste momento?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com

