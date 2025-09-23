Débora Almeida, e a incansável luta para vencer na justiça ações da Oposição contra Raquel Lyra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Quem pensa que eu vou desistir está enganado. Lutarei até o fim" — rebateu Débora, confirmando, após isso, duas vitórias seguidas.

_ “Débora já pode pedir música no Fantástico” – comentou na Assembleia uma importante liderança da oposição, após a deputada Débora Almeida, procuradora concursada, perder três ações judiciais na luta por manter-se na liderança do PSDB na Assembleia, contra o deputado Diogo Moraes, do PSB, que virou tucano, com as bençãos do presidente da Casa, Álvaro Porto, e foi conduzido à liderança do partido onde acabara de ingressar, destronando a própria Débora.



As brincadeiras em torno da deputada não ficaram por aí. O próprio presidente que também é presidente estadual do PSDB, brincou após a desembargadora Valéria Bezerra Pereira, do TJ, em decisão liminar, derrubar a decisão da primeira instância favorável à deputada e reconfirmar Diogo Moraes como líder do PSDB: “moral da história – a procuradora não soube procurar e o resultado foi conseguido sem precisar e narrativas fantasiosas para tentar se impor” – comentou Álvaro Porto, com ar de riso.



“Quem pensa que eu vou desistir está enganado. Lutarei até o fim”- rebateu Débora, confirmando, após isso, duas vitórias seguidas. Primeiro o próprio Tribunal de Justiça derrubou a decisão da desembargadora Valéria Bezerra e esta segunda-feira ela obteve outra vitória quando o desembargador Alberto Nogueira, a seu pedido, anulou a decisão da mesa-diretora da Assembleia que havia prorrogado o prazo da CPI e determinara que os partidos enviassem os nomes de novos representantes. O TJ entendeu que isso não era necessário e praticamente inviabilizou a Comissão Parlamentar de Inquérito da Publicidade contra a qual Débora se insurgira junto com os governistas, alegando que não havia fato a apurar.

O troco

“Estou muito feliz. Só quero agora ver quem da oposição vai pedir não três mas quatro músicas no Fantástico pois tive quatro vitórias”. Ela explica que a oposição “no desejo de vencer de todo jeito atropelou o regimento da casa e a própria Constituição do Estado. Não tinha como ganhar, mais dia, menos dia, a justiça reconheceria nosso direito e isso está sendo feito”- afirmou, acrescentando:”mas não vou fechar os olhos. Vou deixá-los bem abertos pois eles podem ainda tentar alguma coisa”.

Empréstimos



Esta terça-feira o plenário da Assembleia vai votar o projeto do governo do estado que solicita autorização do Legislativo para contrair empréstimos junto ao BIRD (Banco Mundial) e BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). O primeiro de U$ 60 milhões de dólares e o segundo de U$ 92,25 milhões de dólares, visando a preparação da máquina estadual para maior aperfeiçoamento da Gestão e a operacionalização do projeto Profisco III-PE que vai preparar o estado para implantar a Reforma Tributária a partir do próximo ano.

Pergunta que não quer calar

Qual música Débora pediria se tivesse perdido a batalha para a oposição?

