Revolta popular contra PEC da Blindagem ajuda esquerda a voltar com força às ruas

A revolta das pessoas de todos os credos contra a PEC da Blindagem e o desejo dos petistas em sepultar a PEC da Anistia se uniram nas grandes capitais

A esquerda brasileira que estava sendo massacrada nas ruas pelos bolsonaristas – no 7 de setembro deste ano o deputado federal Guilherme Boulos só conseguiu juntar alguns gatos pingados em São Paulo – ressuscitou com força este domingo. A revolta das pessoas de todos os credos contra a PEC da Blindagem e o desejo dos petistas em sepultar a PEC da Anistia se uniram nas grandes capitais com expressão maior em São Paulo onde, segundo o monitor da USP, o número de presentes à avenida Paulista foi similar ao que se verificou no ato dos bolsonaristas em 7 de setembro: pouco mais de 42 mil pessoas.

“Fazia tempo que eu não via um motivo para reunir todas as pessoas, independente de visão política, contra um absurdo como esse”- afirmou em São Paulo o cantor e compositor Jota Pê, referindo-se à PEC da Blindagem. Na verdade, não eram só petistas, lulistas ou esquerdistas, os que compareceram aos atos, todos muito grandes. Muita gente também foi atraída, como no Rio de Janeiro, por cantores como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque, entre outros, e por influencers que convocaram pelas redes sociais.

Mas mesmo onde não havia presença de grandes artistas, como no Recife, onde a multidão se concentrou entre a Ponte Duarte Coelho e o prédio do Tribunal de Contas, na rua da Aurora, há muito tempo não se via tanta gente junta, atendendo ao chamado de lideranças de esquerda. Líderes presentes como os senadores Humberto Costa e Teresa Leitão, os deputados federais Túlio Gadelha, Carlos Veras e Renildo Calheiros e os estaduais João Paulo Silva, Dani Portela e Doriel Barros não se pronunciaram, só acompanharam o ato que terminou na Praça do Marco Zero. Os petistas também parecem ter aprendido: as camisas vermelhas estavam em menor número pelo país. No Rio, Caetano Veloso compareceu de camisa amarela e calça verde.

Praguinhas socialistas

A esquerda, que já tinha feito manifestações no Marco Zero e nas Praças do Derby e do Carmo, se deu bem na rua da Aurora. Juntou mais pessoas do que esperava. Políticos e movimentos sociais distribuíram praguinhas com os manifestantes. O deputado federal Pedro Campos e o PSB que se desgastaram no episódio da PEC da Blindagem por terem votado contra, não compareceram. E praguinhas com a sigla do PSB distribuídas entre as pessoas não tiveram boa aceitação.

Neonergia renova concessão

A governadora Raquel Lyra vai a Brasília esta terça-feira para solenidade no Ministério das Minas e Energia sobre a renovação da concessão da Neoenergia e anúncio de novos investimentos na área de distribuição de energia elétrica em Pernambuco. O investimento previsto é de R$ 7 bilhões. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, convidou além da governadora, o ministro José Múcio(ex-presidente da Celpe), o senador Fernando Dueire, ex-presidente do Conselho de Administração da Celpe e o deputado federal Fernando Filho (ex-ministro das Minas e Energia).

Pergunta que não quer calar

Por que o deputado federal Pedro Campos não seguiu a deputada Tabata Amaral, que votou contra a PEC da Blindagem?

