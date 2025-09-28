fechar
Presidenta do PSOL tem visto cancelado pelos Estados Unidos

Segundo a presidenta nacional do PSOL, Paula Coradi, a ação ocorreu após a sua participação no Congresso dos Socialistas Democratas da América

Por Agência Brasil Publicado em 28/09/2025 às 10:21 | Atualizado em 28/09/2025 às 10:30
Paula Coradi, presidente nacional do PSOL
Paula Coradi, presidente nacional do PSOL - Divulgação

A presidenta nacional do PSOL, Paula Coradi (foto), teve o visto de entrada nos Estados Unidos retirado pelo governo de Donald Trump. Segundo Coradi, a ação ocorreu após a sua participação no Congresso dos Socialistas Democratas da América, em agosto.    

"O governo de Donald Trump ataca a atuação do PSOL através da retirada do meu visto de entrada nos EUA. Estive lá mês passado no Congresso dos @demsocialists para prestar solidariedade contra o avanço do autoritarismo da extrema-direita no país e denunciar o tarifaço aplicado por Trump contra o Brasil", disse Coradi nas redes sociais.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) afirmou que o partido e o Brasil não aceitarão intimidação. "Os EUA terem cassado o visto da nossa presidenta Paula Coradi [isso] só mostra que estamos do lado certo, do lado do interesse dos brasileiros frente aos ataques de Trump", disse.

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil foi procurada, mas ainda não se manifestou.

