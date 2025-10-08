fechar
Agenda | Notícia

ART.PE 2025 reúne artistas, galerias e público em Recife com programação ampliada

ART.PE 2025 acontece no Recife Expo Center de 9 a 12 de outubro, reunindo galerias, debates, prêmios e experiências sensoriais para o público

Por Catêrine Costa Publicado em 08/10/2025 às 15:23
ART.PE 2025
ART.PE 2025 - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco chega à sua 4ª edição com uma programação ampliada que traduz a força crescente do mercado de artes visuais no estado. De 9 a 12 de outubro, o Recife Expo Center se tornará um ponto de encontro para artistas, colecionadores, curadores, galeristas e público interessado. A expectativa é receber 15 mil visitantes, consolidando a ART.PE como uma das principais feiras de arte do Brasil.

Nos últimos três anos, o Recife viveu um salto na abertura de novas galerias, no surgimento de jovens artistas e na circulação de obras. A feira reúne galerias do Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Paraíba e Santa Catarina. O caráter internacional fica evidente com a presença da Galeria Verso, de Lisboa.

Leia Também

O evento contará com lojas de museus, como o Instituto Inhotim e o MASP, oferecendo publicações, objetos de design e edições limitadas. Estarão presentes também instituições como MEPE, Oficina de Cerâmica Francisco Brennand e Mamam, permitindo que o público leve para casa peças de referência nacional.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"A ART.PE busca consolidar o Recife como polo de referência para as artes visuais no Brasil, oferecendo debates, palestras, lojas de museus e experiências gastronômicas. Queremos criar um ambiente de diálogo entre artistas, galeristas, colecionadores e visitantes", afirma Diogo Viana, diretor-geral da feira.

São Paulo é a segunda cidade com maior número de galerias participantes, com 11 representantes, incluindo Galeria Lume, Aura Galeria, Galleria Continua, Galeria Base e outras. "Nosso objetivo é que a ART.PE seja mais que uma feira, tornando-se um espaço de encontros, experimentações e descobertas", acrescenta Beth da Matta, diretora artística da feira.

Debates e Palestras

A Arena ART.PE, em parceria com o Banco do Nordeste Cultural, oferece programação gratuita com tradução em Libras. Entre os destaques está a palestra “Natureza e Arte”, com Júlia Rebouças e Fernanda Pessoa, professora de Redação e colecionadora de arte contemporânea.

Prêmios e Reconhecimento

O Prêmio Selo Mandacaru premiará um artista com até 15 anos de trajetória fora do eixo Rio–São Paulo, cuja obra integrará o acervo do Instituto Mandacaru. Já o Prêmio Residência ART.PE + LABVERDE selecionará um artista expositor para imersão na Amazônia em 2026, com bolsa de R$ 3 mil e apresentação na próxima edição.

O Consulado da Argentina participa apresentando a plataforma digital Directorio Argentina Creativa | Galerías de Arte, conectando galerias argentinas e nordestinas.

Livros e Publicações

O evento inclui o lançamento do livro “Desreceitas – Dez processos artísticos”, de Rose Klabin e Rodrigo Villela, e o relançamento comemorativo de 10 anos do “Guia Comum do Centro do Recife”, da artista Bruna Rafaella Ferrer.

Arquitetura e Design

O Vip Lounge, com curadoria de Victor Moreira Leite, terá mobiliário da fábrica Domum em parceria com a Novo Projeto. Após a feira, as peças integrarão a coleção Além da Superfície. A Arena ART.PE também terá mobiliário da Novo Projeto, com consultoria do arquiteto Diogo Viana.

Gastronomia e Convivência

Bares e cafés como The Salad Code, Café Kopenhagen, CA-JÁ Restaurante, Enotteque by Vino e Orora Bar completam a experiência, oferecendo cafés, coquetéis e pratos autorais.

Galerias Participantes

Algumas das galerias confirmadas: Amparo 60 - PE, Andrea Rehder Arte Contemporânea - SP, Arrecife Galeria - RJ, Aura Galeria - SP, Beco Street Art - PE/SP, Galeria Lume - SP, Galleria Continua - SP, Sculpt Galeria - SP, Verso Galeria - PT, entre outras.

Serviço

ART.PE 2025
Local: Recife Expo Center
Datas: 08.10 (convites), 09 a 12.10 (aberto ao público)
Entrada: Gratuita para Arena ART.PE e lojas; R$ 45 (inteira) / R$ 22,50 (meia) para acesso à área das galerias.
Ingressos: Sympla

Leia também

Instituto Ricardo Brennand celebra o Dia das Crianças com Festival Medieval e show do Mundo Bita
Agenda

Instituto Ricardo Brennand celebra o Dia das Crianças com Festival Medieval e show do Mundo Bita
Plaza Shopping celebra o Dia das Crianças com espetáculos gratuitos e experiências lúdicas
Agenda

Plaza Shopping celebra o Dia das Crianças com espetáculos gratuitos e experiências lúdicas

Compartilhe

Tags