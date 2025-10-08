ART.PE 2025 reúne artistas, galerias e público em Recife com programação ampliada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

ART.PE 2025 acontece no Recife Expo Center de 9 a 12 de outubro, reunindo galerias, debates, prêmios e experiências sensoriais para o público

Clique aqui e escute a matéria

A Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco chega à sua 4ª edição com uma programação ampliada que traduz a força crescente do mercado de artes visuais no estado. De 9 a 12 de outubro, o Recife Expo Center se tornará um ponto de encontro para artistas, colecionadores, curadores, galeristas e público interessado. A expectativa é receber 15 mil visitantes, consolidando a ART.PE como uma das principais feiras de arte do Brasil.

Nos últimos três anos, o Recife viveu um salto na abertura de novas galerias, no surgimento de jovens artistas e na circulação de obras. A feira reúne galerias do Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Paraíba e Santa Catarina. O caráter internacional fica evidente com a presença da Galeria Verso, de Lisboa.

O evento contará com lojas de museus, como o Instituto Inhotim e o MASP, oferecendo publicações, objetos de design e edições limitadas. Estarão presentes também instituições como MEPE, Oficina de Cerâmica Francisco Brennand e Mamam, permitindo que o público leve para casa peças de referência nacional.

"A ART.PE busca consolidar o Recife como polo de referência para as artes visuais no Brasil, oferecendo debates, palestras, lojas de museus e experiências gastronômicas. Queremos criar um ambiente de diálogo entre artistas, galeristas, colecionadores e visitantes", afirma Diogo Viana, diretor-geral da feira.

São Paulo é a segunda cidade com maior número de galerias participantes, com 11 representantes, incluindo Galeria Lume, Aura Galeria, Galleria Continua, Galeria Base e outras. "Nosso objetivo é que a ART.PE seja mais que uma feira, tornando-se um espaço de encontros, experimentações e descobertas", acrescenta Beth da Matta, diretora artística da feira.

Debates e Palestras

A Arena ART.PE, em parceria com o Banco do Nordeste Cultural, oferece programação gratuita com tradução em Libras. Entre os destaques está a palestra “Natureza e Arte”, com Júlia Rebouças e Fernanda Pessoa, professora de Redação e colecionadora de arte contemporânea.

Prêmios e Reconhecimento

O Prêmio Selo Mandacaru premiará um artista com até 15 anos de trajetória fora do eixo Rio–São Paulo, cuja obra integrará o acervo do Instituto Mandacaru. Já o Prêmio Residência ART.PE + LABVERDE selecionará um artista expositor para imersão na Amazônia em 2026, com bolsa de R$ 3 mil e apresentação na próxima edição.

O Consulado da Argentina participa apresentando a plataforma digital Directorio Argentina Creativa | Galerías de Arte, conectando galerias argentinas e nordestinas.

Livros e Publicações

O evento inclui o lançamento do livro “Desreceitas – Dez processos artísticos”, de Rose Klabin e Rodrigo Villela, e o relançamento comemorativo de 10 anos do “Guia Comum do Centro do Recife”, da artista Bruna Rafaella Ferrer.

Arquitetura e Design

O Vip Lounge, com curadoria de Victor Moreira Leite, terá mobiliário da fábrica Domum em parceria com a Novo Projeto. Após a feira, as peças integrarão a coleção Além da Superfície. A Arena ART.PE também terá mobiliário da Novo Projeto, com consultoria do arquiteto Diogo Viana.

Gastronomia e Convivência

Bares e cafés como The Salad Code, Café Kopenhagen, CA-JÁ Restaurante, Enotteque by Vino e Orora Bar completam a experiência, oferecendo cafés, coquetéis e pratos autorais.

Galerias Participantes

Algumas das galerias confirmadas: Amparo 60 - PE, Andrea Rehder Arte Contemporânea - SP, Arrecife Galeria - RJ, Aura Galeria - SP, Beco Street Art - PE/SP, Galeria Lume - SP, Galleria Continua - SP, Sculpt Galeria - SP, Verso Galeria - PT, entre outras.

Serviço

ART.PE 2025

Local: Recife Expo Center

Datas: 08.10 (convites), 09 a 12.10 (aberto ao público)

Entrada: Gratuita para Arena ART.PE e lojas; R$ 45 (inteira) / R$ 22,50 (meia) para acesso à área das galerias.

Ingressos: Sympla