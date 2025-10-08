Larissa Lisboa aporta no Recife com a turnê INQUIETA e a participação de Uana
Larissa Lisboa leva a turnê INQUIETA a Recife com música autoral, convidadas especiais e uma celebração da cena feminina e LGBTQIAP+
Na segunda parada da turnê INQUIETA, que apresenta um recorte potente da cena autoral feminina e LGBTQIAP+ de Pernambuco, a artista recifense Larissa Lisboa retorna à sua cidade natal neste sábado (11). O show, no Teatro Arraial Ariano Suassuna, às 18h, conta com a participação da cantora e conterrânea Uana, uma das vozes mais expressivas da nova música pernambucana. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), e estão à venda na plataforma Ticket Simples e na bilheteria do teatro.
A circulação estadual tem incentivo do Governo de Pernambuco, por meio do Funcultura da Música, e busca, através dessa política pública, promover diversidade, representatividade e circulação da música autoral produzida por mulheres em todas as regiões do Estado.
“A proposta é encontrar olhares que se reconhecem e se ampliam. Cada cidade traz uma perspectiva nova e essencial para nossa música. No repertório, aproveito para apresentar músicas inéditas do meu novo álbum, ainda em gravação”, explica Larissa.
Além das convidadas em cada parada, Larissa Lisboa se apresenta acompanhada por uma banda composta majoritariamente por musicistas mulheres: Branca Gil (violão) e Mila Bigio (percussão) integram o time, que conta ainda com Vinicius Nogal (sanfona) e Erick Amorim (sintetizador). A equipe técnica também tem presença feminina em grande parte das funções.
INQUIETA
Ao final da circulação, a turnê terá passado por Goiana (Zona da Mata), Recife (RMR), Caruaru (Agreste) e Triunfo (Sertão). Em cada cidade, Larissa promove encontros com amigas e musicistas locais em apresentações marcadas por afeto, potência e diversidade. Além de Luana Tavares, que abriu a turnê em Goiana, o projeto conta ainda com Gabi da Pele Preta e Jéssica Caitano.
Gabi da Pele Preta se apresenta com Larissa durante o Festival de Teatro do Agreste (Feteag), no dia 25 de outubro. A circulação encerra em Triunfo, na Fábrica de Criação Popular José Manoel Sobrinho, com participação de Jéssica Caitano, no dia 31. Ingressos disponíveis no Sympla.
Documentário
Durante a turnê será produzido um documentário com imagens dos shows, bastidores e conversas entre Larissa e suas convidadas. O registro abordará a composição feminina, desafios da cena autoral e o alcance das criações de mulheres pretas e LGBTQIAP+ em Pernambuco. “Queremos que essas vozes cheguem a outras pessoas, inspirem, provoquem reflexão e ampliem a cena musical local e nacional”, afirma Larissa. O material contará com acessibilidade em LIBRAS e LSE e será divulgado no canal da artista no YouTube.
Larissa Lisboa
Larissa Lisboa está na música desde 2015 e é reconhecida por sua versatilidade e capacidade de comunicação poética com o público. Entre seus lançamentos estão os singles 'Não sou eu' e 'É amor que eu tenho e nada mais' (2019), e 'Eu choro, não nego' (2020), com participação de Amaro Freitas. A artista integra o coletivo Reverbo e colabora com músicos de diferentes gerações, consolidando-se na cena autoral e independente de Pernambuco.
Serviço
Turnê INQUIETA - Larissa Lisboa
Data: Sábado (11), 18h
Local: Teatro Arraial Ariano Suassuna (R. da Aurora, 457 - Boa Vista, Recife - PE)
Ingressos: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia), à venda no Ticket Simples
Saiba mais sobre a artista: Spotify | Instagram | TikTok | YouTube
Outras datas da turnê INQUIETA
- 25 de outubro – Caruaru | Feteag
- 31 de outubro – Triunfo | Fábrica de Criação Popular José Manoel Sobrinho (Ingressos no Sympla)