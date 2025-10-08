Arena Gamer do REC’n’Play chega em novo espaço e com torneios oficiais no Bairro do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

REC’n’Play 2025 traz Arena Gamer em novo endereço com estrutura completa, competições de e-sports e experiências gratuitas para o público

Clique aqui e escute a matéria

O REC’n’Play 2025, maior festival de tecnologia e inovação do Brasil, vai ampliar ainda mais a presença no universo gamer. Entre os dias 15 e 18 de outubro, o Bairro do Recife recebe a nova edição da Arena Gamer, que este ano muda de endereço para o Armazém 14, na Avenida Alfredo Lisboa — um espaço mais confortável, pensado para melhorar a experiência dos participantes.

Sob a curadoria de Leo Fontes, presidente da Confederação Brasileira de Games e Esports (CBGE) e CEO da BASE Gaming — maior complexo gamer do Norte e Nordeste e referência nacional —, a Arena ganha relevância no roteiro nacional de e-sports e promete consolidar a capital pernambucana como um polo estratégico para a cena gamer.

“A escolha do Recife para abrigar uma Arena Gamer desta magnitude é um marco importante para o setor. O REC’n’Play reforça a vocação da cidade para inovação e tecnologia, e cria uma vitrine para talentos locais e nacionais, aproximando ainda mais o público do universo dos e-sports”, destaca Leo Fontes.

A Arena traz uma estrutura diversificada, que inclui consoles como PlayStation, Nintendo e Xbox, simuladores de corrida, fliperamas, óculos de realidade virtual e computadores gamers de alta performance. Além disso, o público poderá acompanhar disputas de Free Fire, EA FC26 — jogo recém-lançado e já consolidado como febre mundial entre os fãs de futebol eletrônico —, Counter-Strike 2 (CS2), Valorant e League of Legends (LoL).

Experiência gratuita e interativa

O acesso à Arena Gamer é gratuito, mediante inscrição no site recnplay.pe. Além das competições, o público poderá experimentar ativações de marcas, interagir com influenciadores do cenário e acompanhar transmissões ao vivo, com conteúdos exclusivos.

À frente da CBGE, Leo Fontes lidera iniciativas que vão além da competição, como o Campeonato Brasileiro de Esports (CBE), programas de formação educacional e parcerias institucionais estratégicas, incluindo a Rede Ronaldo, a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). Em 2025, esteve em Riad, na Copa do Mundo de Esports (EWC), reforçando o diálogo do Brasil com líderes globais do setor.

Com mais de 700 atividades distribuídas em quatro eixos temáticos (tecnologia, negócios, cidades e economia criativa), o REC’n’Play já lançou no aplicativo a programação, que também está disponível no site oficial: recnplay.pe.

A organização lembra que algumas atividades e locais ainda podem sofrer ajustes até outubro, mas o convite já está feito. A ideia é explorar a programação, selecionar as atrações favoritas e dar o “play” na contagem regressiva para mais uma edição histórica do REC’n’Play.

Inscrições para as classificatórias

Free Fire – Classificatória Online (14/10 às 20h) e EA FC26 – Classificatória Presencial (17/10 às 14h)

– Classificatória Online (14/10 às 20h) e – Classificatória Presencial (17/10 às 14h) CS2 – Classificatória Online (domingo, às 14h)

– Classificatória Online (domingo, às 14h) Valorant – Classificatória Online (sábado, às 16h)

– Classificatória Online (sábado, às 16h) League of Legends – Classificatória Online (sábado, às 14h)

Serviço REC’n’Play 2025

Data: 15 a 18 de outubro

Local: Bairro do Recife – PE

Inscrições: gratuitas por meio do link: recnplay.pe