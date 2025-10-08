fechar
Galeria TATO celebra seus 15 anos com participação na ART.PE 2025

O estande conta com a direção de Carlos Melo e reúne artistas de várias gerações, incluindo as pernambucanas Juniara Albuquerque e Ana Guerra

Por Laura Martiniano Publicado em 08/10/2025 às 14:25
Galeria TATO celebra seus 15 anos com participação na ART.PE 2025 e exposição de duas artistas pernambucanas


Em 2025, a Galeria TATO, localizada em São Paulo, comemora 15 anos de atuação dedicada à arte contemporânea brasileira. Para celebrar essa trajetória, a galeria participa da ART.PE – Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, que acontece entre os dias 8 e 12 de outubro, no Recife Expo Center.

A TATO é reconhecida por fomentar a profissionalização de artistas, estimular a reflexão crítica e promover o diálogo entre arte e sociedade. Sua participação na ART.PE reflete o compromisso de valorizar a diversidade produção artística brasileira e ir além do circuito do eixo Rio-São Paulo, descentralizando e fortalecendo a cena.

Nesta edição, a Galeria TATO reúne sete artistas com práticas que passam por diferentes linguagens e suportes, omo pintura, escultura, instalação e técnicas gráficas.

A curadoria do estante é assinada pelo artista visual e fundador da Galeria Boi Carlos Melo. As obras selecionadas abordam temas como o grafismo urbano, a tridimensionalidade, o gesto artesanal, paisagens imaginárias, o bordado e críticas sociais e materiais.


Os artistas selecionados são: Desirée Hirtenkauf, que trabalha com linha expandida em panôs e instalações costuradas; Luiz 83, que dialoga com a herança do grafite e da pichação; Lucas Quintas, com investigações lúdicas e matemáticas em desenho, escultura e instalação; Anna Guerra, que investiga o fio e o gesto manual em obras tridimensionais; e Juniara Albuquerque, que ressignifica ossos em esculturas vibrantes, trazendo forte crítica social.

Arte pernambucana




As pernambucanas Juniara Albuquerque e Ana Guerra apresentam seus trabalhos em sua cidade natal. Juniara Albuquerque (1995), artista visual independente e pessoa não binárie, transmuta carcaças de animais em esculturas de colorações intensas, recolhidas no sertão nordestino e tratadas com tinta automotiva, material herdado do ofício do pai, funileiro há mais de 30 anos. Suas obras confrontam a morte e a matéria, revelando poesia, memória e crítica social.

Já Ana Guerra (1970) transita entre o erudito e o popular, refletindo sobre elementos de brasilidade, tradições religiosas, festividades e cultura material. Inspirada nas formas simples da arte popular e nas figuras do cordel, a artista desenvolve uma poética do recorte e da estampa, que transforma o cotidiano em imagem e reinventa a tradição com sutileza e vigor.





Com essa participação na ART.PE 2025, a Galeria TATO busca reafirmar seu papel como catalisadora de transformações no meio artístico, promovendo artistas de diferentes contextos e fortalecendo as pontes entre o regional e o nacional, o centro e as margens, o mercado e a experimentação.







Serviço

  • Exposição – Galeria Tato
  • 8 a 12 de outubro: Recife Expo Center (Cais Santa Rita, 156 - São José, Recife)
  • Ingressos disponíveis no Sympla
  • Instagram: @galeriatato

