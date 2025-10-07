Feira ART.PE reúne galerias de independentes a instituições nacionais no Recife; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco espera receber 15 mil visitantes entre 9 e 12 de outubro, no Recife Expo Center, no Centro da capital

A capital pernambucana será um ponto de encontro para artistas, colecionadores, curadores e público interessado em artes visuais na 4ª edição da ART.PE – Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco. A expectativa é receber cerca de 15 mil visitantes entre 9 e 12 de outubro, no Recife Expo Center, no Centro.

Nos últimos anos, a cena artística local deu um salto: novas galerias surgiram, jovens artistas ganharam destaque no circuito nacional e obras começaram a circular com mais intensidade.

A feira reflete exatamente essa movimentação, reunindo galerias e espaços independentes de Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Paraíba e Santa Catarina. Pela primeira vez, a programação também conta com representação internacional, com a Galeria Verso, de Lisboa.

"A cada edição, buscamos consolidar o Recife como um polo de referência para as artes visuais no Brasil. A ART.PE reflete não apenas a maturidade do mercado local, mas também a diversidade de experiências que podemos oferecer ao público, desde debates e palestras até lojas de museus e experiências gastronômicas. Nosso objetivo é criar um ambiente em que artistas, galeristas, colecionadores e visitantes possam se encontrar, dialogar e se inspirar", explica Diogo Viana, diretor-geral da feira.

Estantes que vão além do olhar

Instituições de peso participam com estandes próprios, entre elas o Instituto Inhotim e o MASP, ambos pela primeira vez, ao lado de nomes já consagrados como Museu do Estado de Pernambuco (MEPE), Oficina de Cerâmica Francisco Brennand e Mamam.

Publicações, objetos de design e edições limitadas estarão disponíveis, permitindo que o público leve para casa peças ligadas a acervos de referência nacional.

Debates e experiências

A Arena ART.PE, em parceria com o Banco do Nordeste Cultural, garante acesso gratuito e programação inclusiva, com tradução em Libras. Entre os destaques está a palestra “Natureza e Arte”, com Júlia Rebouças, diretora artística do Inhotim, e Fernanda Pessoa, colecionadora de arte contemporânea.

"Nossa direção artística tem como missão conectar artistas, galerias e público por meio de uma programação que seja relevante, inclusiva e inovadora. Queremos que a ART.PE seja mais do que uma feira de arte, torne-se um espaço de encontros, experimentações e descobertas em que o público possa vivenciar a arte contemporânea em suas múltiplas dimensões, seja visual, literária, gastronômica e sensorial", reforça Beth da Matta, diretora artística da ART.PE.

Premiações e residências

A edição 2025 estreia o Prêmio Selo Mandacaru, que vai reconhecer um artista com até 15 anos de carreira fora do eixo Rio–São Paulo, cuja obra será incorporada ao acervo do Instituto Mandacaru.

Paralelamente, o Prêmio Residência ART.PE + LABVERDE dará a um expositor a chance de passar por uma imersão na Amazônia em 2026, com bolsa de R$ 3 mil e apresentação do trabalho na próxima edição da feira.

Gastronomia

Quem passar pela ART.PE também encontrará uma seleção de bares e cafés, como The Salad Code, Café Kopenhagen, CA-JÁ Restaurante, Enotteque by Vino e Orora Bar, oferecendo desde cafés especiais até coquetéis e pratos autorais.

Confira as galerias participantes:

1. Amparo 60 - Galeria de Arte - PE

2. Andrea Rehder Arte Contemporânea - SP

3. Arrecife Galeria - RJ

4. ART.PE Homenagem PRAGANA

5. Arte Plural Galeria - PE

6. Ateliê de Impressão - PE

7. Aura Galeria - SP

8. Beco Solo Show – PE/SP

9. Beco Street Art – PE/SP

10. Casa Antica - Galeria de Arte - PE

11. Cave Galeria - CE

12. Cecí Galeria - PE

13. Christal Galeria - PE

14. Espaço Mandacaru (SP) e Instituto Comadre (RJ)

15. Galeria 18 - SP

16. Galeria Avenida - PE

17. Galeria Base – PE/SP

18. Galeria de Arte Capibaribe (UFPE) - PE

19. Galeria Gamela - PB

20. Galeria Lume - SP

21. Galeria M.I.U. Arte Contemporânea – SC

22. Galeria Marco Zero - PE

23. Galeria Nara Roesler - SP

24. Galeria Refresco - RJ

25. Galeria Tato - SP

26. Galeria Terra Brasilis – PE/PB

27. Galleria Continua - SP

28. Garrido Galeria - PE

29. Gráfica Lenta - PE

30. Lança Galeria - SP

31. Luis Maluf – Galeria de Arte

32. MauMau Galeria - PE

33. Mitre Galeria – MG

34. Número Galeria - PE

35. Nuvem Galeria - PE

36. OMA Galeria - SP

37. Pena Cal Galeria - PE

38. Perman Art Gallery - PE

39. Propágulo

40. Sculpt Galeria - SP

41. Selo Coletivo - SP

42. Verso Galeria - PT