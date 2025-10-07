Feira ART.PE reúne galerias de independentes a instituições nacionais no Recife; confira
Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco espera receber 15 mil visitantes entre 9 e 12 de outubro, no Recife Expo Center, no Centro da capital
A capital pernambucana será um ponto de encontro para artistas, colecionadores, curadores e público interessado em artes visuais na 4ª edição da ART.PE – Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco. A expectativa é receber cerca de 15 mil visitantes entre 9 e 12 de outubro, no Recife Expo Center, no Centro.
Nos últimos anos, a cena artística local deu um salto: novas galerias surgiram, jovens artistas ganharam destaque no circuito nacional e obras começaram a circular com mais intensidade.
A feira reflete exatamente essa movimentação, reunindo galerias e espaços independentes de Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Paraíba e Santa Catarina. Pela primeira vez, a programação também conta com representação internacional, com a Galeria Verso, de Lisboa.
"A cada edição, buscamos consolidar o Recife como um polo de referência para as artes visuais no Brasil. A ART.PE reflete não apenas a maturidade do mercado local, mas também a diversidade de experiências que podemos oferecer ao público, desde debates e palestras até lojas de museus e experiências gastronômicas. Nosso objetivo é criar um ambiente em que artistas, galeristas, colecionadores e visitantes possam se encontrar, dialogar e se inspirar", explica Diogo Viana, diretor-geral da feira.
Estantes que vão além do olhar
Instituições de peso participam com estandes próprios, entre elas o Instituto Inhotim e o MASP, ambos pela primeira vez, ao lado de nomes já consagrados como Museu do Estado de Pernambuco (MEPE), Oficina de Cerâmica Francisco Brennand e Mamam.
Publicações, objetos de design e edições limitadas estarão disponíveis, permitindo que o público leve para casa peças ligadas a acervos de referência nacional.
Debates e experiências
A Arena ART.PE, em parceria com o Banco do Nordeste Cultural, garante acesso gratuito e programação inclusiva, com tradução em Libras. Entre os destaques está a palestra “Natureza e Arte”, com Júlia Rebouças, diretora artística do Inhotim, e Fernanda Pessoa, colecionadora de arte contemporânea.
"Nossa direção artística tem como missão conectar artistas, galerias e público por meio de uma programação que seja relevante, inclusiva e inovadora. Queremos que a ART.PE seja mais do que uma feira de arte, torne-se um espaço de encontros, experimentações e descobertas em que o público possa vivenciar a arte contemporânea em suas múltiplas dimensões, seja visual, literária, gastronômica e sensorial", reforça Beth da Matta, diretora artística da ART.PE.
Premiações e residências
A edição 2025 estreia o Prêmio Selo Mandacaru, que vai reconhecer um artista com até 15 anos de carreira fora do eixo Rio–São Paulo, cuja obra será incorporada ao acervo do Instituto Mandacaru.
Paralelamente, o Prêmio Residência ART.PE + LABVERDE dará a um expositor a chance de passar por uma imersão na Amazônia em 2026, com bolsa de R$ 3 mil e apresentação do trabalho na próxima edição da feira.
Gastronomia
Quem passar pela ART.PE também encontrará uma seleção de bares e cafés, como The Salad Code, Café Kopenhagen, CA-JÁ Restaurante, Enotteque by Vino e Orora Bar, oferecendo desde cafés especiais até coquetéis e pratos autorais.
