Pernambuco | Notícia

Trabalhadores terceirizados da Prefeitura do Recife fazem protesto e paralisam parte do Cais do Apolo

Manifestação reúne porteiros e ASGs contratados pela gestão municipal; categoria denuncia atrasos salariais e direitos trabalhistas não pagos

Por Ryann Albuquerque Publicado em 08/10/2025 às 10:36 | Atualizado em 09/10/2025 às 8:49
Trabalhadores terceirizados protestam em frente à Prefeitura do Recife, nesta quarta (8), contra atrasos salariais e falta de pagamento de direitos trabalhistas.
Trabalhadores terceirizados protestam em frente à Prefeitura do Recife, nesta quarta (8), contra atrasos salariais e falta de pagamento de direitos trabalhistas. - Reprodução - Instagram (@Stealmoiac)

O trânsito na Avenida Cais do Apolo, no bairro do Recife, está parcialmente interditado na manhã desta quarta-feira (8) devido a um protesto de trabalhadores terceirizados da empresa Toppus, contratada pela Prefeitura do Recife.

O ato, que começou por volta das 8h, reúne porteiros e auxiliares de serviços gerais (ASGs) em frente ao prédio da administração municipal. Os manifestantes denunciam atrasos salariais, férias acumuladas e demissões sem pagamento de rescisões.

A mobilização foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Asseio e Conservação de Pernambuco (STEALMOAIC), que classificou a ação como uma “paralisação de advertência”.

De acordo com a entidade, cerca de 1.300 trabalhadores que prestam serviços à Secretaria de Educação do Recife lutam há meses para receber direitos trabalhistas básicos.

 

Histórico de atrasos 

Segundo o diretor do sindicato, Glauber Henrique, os atrasos atingem diversos benefícios, como FGTS, férias, vale-transporte e vale-alimentação.

“O contrato da Toppus com a Prefeitura começou em setembro de 2019. Os funcionários mais antigos têm de dois a quatro anos de FGTS em atraso. Há casos de trabalhadores que estão há até quatro anos sem tirar férias”, afirmou o sindicalista.

De acordo com ele, os atrasos salariais são recorrentes e, nesta quarta-feira, apenas a cesta básica foi depositada, sem o pagamento do vale-alimentação.

“Praticamente todos os meses algum desses direitos está em atraso. A categoria não aguenta mais essa situação”, disse Glauber.

Mediação junto ao Ministério do Trabalho

O STEALMOAIC informou ainda que já houve tentativas de mediação junto ao Ministério do Trabalho, mas apenas parte das pendências foi negociada.

Na semana passada, o sindicato conseguiu firmar um acordo parcial sobre as férias, que serão pagas em três parcelas a partir de 20 de outubro, beneficiando 312 trabalhadores — menos de um quarto do total.

O movimento desta quarta busca pressionar a empresa e a Prefeitura para a regularização dos pagamentos e garantia dos direitos trabalhistas.

“Esta é uma paralisação legítima e pacífica, em defesa da categoria. Queremos diálogo e solução definitiva para essas pendências”, concluiu o diretor sindical.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) orienta os motoristas a evitarem o trajeto pelo Cais do Apolo, já que o trânsito segue lento desde o início da manhã.

O que diz a Prefeitura do Recife

Por meio de nota, a Prefeitura da Cidade do Recife negou que hajam pendências relacionadas ao pagamento dos terceirizados da Toppus. Veja a íntegra:

Nota - Secretaria de Educação do Recife

A Secretaria de Educação do Recife informa que não possui nenhum pagamento pendente com a empresa Toppus, contratada para a prestação de serviços à pasta.

O órgão esclarece que vem cumprindo rigorosamente todas as obrigações contratuais e legais, mantendo seus compromissos financeiros em dia.

A Secretaria também destaca que segue notificando formalmente a empresa e participando de mediações junto aos órgãos competentes e ao sindicato da categoria, buscando garantir a regularidade dos serviços e os direitos dos trabalhadores envolvidos.

