Previsão do tempo: quinta-feira (9) será abafada e com pancadas isoladas na Região Metropolitana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Quinta-feira será quente e úmida no Litoral, com pancadas leves em áreas isoladas; calor intenso e baixa umidade persistem no Sertão

Clique aqui e escute a matéria

A quinta-feira (9) começou com tempo abafado na Região Metropolitana do Recife, após uma madrugada úmida e de céu parcialmente encoberto.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), há previsão de chuva fraca em pontos isolados do Litoral e do Agreste, enquanto o Sertão segue com tempo seco e altas temperaturas.

Temperaturas

No Recife, a mínima registrada foi de 24°C e a máxima deve chegar a 29°C, com umidade variando entre 90% e 50%. Em Vitória de Santo Antão, os termômetros ficam entre 21°C e 28°C. Em Caruaru, a variação é de 18°C a 27°C.

Já no Sertão, Serra Talhada tem máxima de 35°C e Petrolina chega a 34°C, ambas com umidade mínima de 30%.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para perigo potencial de baixa umidade no interior do Nordeste, incluindo o Sertão pernambucano. A orientação é evitar exposição prolongada ao sol e redobrar a hidratação.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

