Previsão do tempo: quinta-feira (9) será abafada e com pancadas isoladas na Região Metropolitana
Quinta-feira será quente e úmida no Litoral, com pancadas leves em áreas isoladas; calor intenso e baixa umidade persistem no Sertão
A quinta-feira (9) começou com tempo abafado na Região Metropolitana do Recife, após uma madrugada úmida e de céu parcialmente encoberto.
Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), há previsão de chuva fraca em pontos isolados do Litoral e do Agreste, enquanto o Sertão segue com tempo seco e altas temperaturas.
Temperaturas
No Recife, a mínima registrada foi de 24°C e a máxima deve chegar a 29°C, com umidade variando entre 90% e 50%. Em Vitória de Santo Antão, os termômetros ficam entre 21°C e 28°C. Em Caruaru, a variação é de 18°C a 27°C.
Já no Sertão, Serra Talhada tem máxima de 35°C e Petrolina chega a 34°C, ambas com umidade mínima de 30%.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para perigo potencial de baixa umidade no interior do Nordeste, incluindo o Sertão pernambucano. A orientação é evitar exposição prolongada ao sol e redobrar a hidratação.