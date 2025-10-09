fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: quinta-feira (9) será abafada e com pancadas isoladas na Região Metropolitana

Quinta-feira será quente e úmida no Litoral, com pancadas leves em áreas isoladas; calor intenso e baixa umidade persistem no Sertão

Por JC Publicado em 09/10/2025 às 7:06 | Atualizado em 09/10/2025 às 7:20
Bairro do Recife
Bairro do Recife - Tião Siqueira

Clique aqui e escute a matéria

A quinta-feira (9) começou com tempo abafado na Região Metropolitana do Recife, após uma madrugada úmida e de céu parcialmente encoberto.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), há previsão de chuva fraca em pontos isolados do Litoral e do Agreste, enquanto o Sertão segue com tempo seco e altas temperaturas.

Leia Também

Temperaturas

No Recife, a mínima registrada foi de 24°C e a máxima deve chegar a 29°C, com umidade variando entre 90% e 50%. Em Vitória de Santo Antão, os termômetros ficam entre 21°C e 28°C. Em Caruaru, a variação é de 18°C a 27°C.

Já no Sertão, Serra Talhada tem máxima de 35°C e Petrolina chega a 34°C, ambas com umidade mínima de 30%.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para perigo potencial de baixa umidade no interior do Nordeste, incluindo o Sertão pernambucano. A orientação é evitar exposição prolongada ao sol e redobrar a hidratação.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Previsão do tempo: Sol predomina em Pernambuco nesta quarta-feira (8)
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Sol predomina em Pernambuco nesta quarta-feira (8)
Trabalhadores terceirizados da Prefeitura do Recife fazem protesto e paralisam parte do Cais do Apolo
Protesto

Trabalhadores terceirizados da Prefeitura do Recife fazem protesto e paralisam parte do Cais do Apolo

Compartilhe

Tags