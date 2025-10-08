fechar
Política | Notícia

Derrota do governo Lula na MP do IOF gera bloqueio de emendas e intensificação da campanha de ricos contra pobres pelo PT

Palácio do Planalto vai retaliar deputados com um bloqueio de aproximadamente R$ 10 bilhões em emendas parlamentares. PT reage nas redes sociais

Por JC Publicado em 08/10/2025 às 23:42
O presidente Lula criticou decis&atilde;o da C&acirc;mara sobre MP do IOF
O presidente Lula criticou decisão da Câmara sobre MP do IOF - RICARDO STUCKERT/ PR

O cenário político em Brasília foi reconfigurado após o governo Lula sofrer um significativo revés na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 8 de outubro de 2025. A rejeição de uma Medida Provisória (MP) crucial para reforçar a arrecadação federal criou um "buraco" fiscal, levando o Palácio do Planalto a retaliar com um bloqueio de aproximadamente R$ 10 bilhões em emendas parlamentares.

Em resposta à derrota legislativa, o Partido dos Trabalhadores (PT) decidiu intensificar a disputa política nas redes sociais, ressuscitando a campanha ideológica que coloca a taxação dos "super-ricos" no centro do debate.

O Bloqueio de Emendas e o Contexto Fiscal

A Medida Provisória rejeitada tinha como objetivo propor alternativas para evitar um aumento maior do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A MP, que acabou apelidada de “MP Taxa Tudo”, propunha aumentar a tributação de bets (plataformas de apostas online), fintechs e alguns ativos financeiros específicos, como as Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Agropecuário (LCA).

Com a retirada da MP de pauta na Câmara—em uma votação que impediu o plenário de sequer analisá-la (251 a 193 votos)—o governo perdeu a chance de reforçar o caixa federal para 2026, ano eleitoral.

A consequência imediata é o contingenciamento orçamentário. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), confirmou que o bloqueio de emendas está nos planos da equipe econômica, estimando o corte entre R$ 7 bilhões a R$ 10 bilhões. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia sinalizado que a taxação sobre aplicações financeiras era considerada essencial para fechar o Orçamento de 2026.

A Aliança Vencedora e o Revés do Planalto

A derrota do governo foi selada por uma poderosa articulação no Congresso: a aliança entre o PL (partido do ex-presidente Jair Bolsonaro) e o Centrão. A frente se uniu sob o discurso de ser "contra o aumento de impostos", sendo decisiva para o resultado.

Apesar de o governo ter cedido e aberto mão de elevar a tributação sobre as plataformas de bets para tentar aprovar a MP, o esforço não foi suficiente.

O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), criticou duramente os parlamentares que rejeitaram a MP, chamando o ato de “molecagem”. Lindbergh Farias sugeriu que a oposição está "morrendo de medo do Lula e do desempenho do governo" e que, ao vetar a arrecadação, está "novamente dando um tiro no pé," como ocorreu com a PEC da Blindagem.

Por outro lado, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), rebateu as críticas, afirmando que o governo está "à deriva" e que as "ameaças" de cortar emendas não funcionarão, pois "o Brasil não aumenta mais pagar impostos".

A Nova Estratégia do PT: Ricos Contra Pobres

Diante do revés, o Planalto intensificará a disputa política. A estratégia do PT é ampliar a campanha da “taxação BBB” (bilionários, bancos e bets) e a narrativa de "ricos contra pobres" nas mídias sociais, ressuscitando o mote "Congresso inimigo do povo”.

O partido de Lula pretende que a mensagem central seja a de que os bilionários, bancos e bets precisam pagar mais impostos para que seja possível custear a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

Uma propaganda que começa a ser veiculada pelo PT questiona diretamente o público: “Que País você quer? O que mantém privilégios para os super-ricos? Ou o que taxa quem é bilionário para zerar o imposto de quem ganha menos?”.

A Batalha de Narrativas e a Justiça Tributária

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi rápido em criticar a decisão da Câmara, mas insistiu que a rejeição “não é uma derrota imposta ao governo, mas ao povo brasileiro”. Lula criticou a decisão contra a "MP do IOF".

Lula sustentou que a medida provisória visava corrigir injustiças no sistema tributário, cobrando uma “parte justa de quem ganha e lucra mais. Dos mais ricos”. Para o presidente, "impedir essa correção é votar contra o equilíbrio das contas públicas e contra a justiça tributária”.

O presidente reforçou que, por trás dessa decisão da Câmara, está a aposta de que o País vai arrecadar menos para, assim, "limitar as políticas públicas e os programas sociais que beneficiam milhões de brasileiros. É jogar contra o Brasil”. Lula e ministros do PT têm insistido que a decisão foi tomada em defesa dos mais ricos, em detrimento da população mais pobre, que seria beneficiária dos programas sociais custeados por essa arrecadação.

A intensificação dessa disputa política ocorre em um momento delicado, semelhante ao que aconteceu no mês anterior, quando manifestações de rua pressionaram o Senado a vetar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

