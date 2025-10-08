Governo de PE lança concurso unificado com 460 vagas; candidato poderá concorrer a 3 cargos
Inscrições para o inédito Concurso Público Unificado de Pernambuco (CPU-PE) abrem nesta quinta (9); provas serão aplicadas em 10 cidades do estado
O Governo de Pernambuco lança, nesta quinta-feira (9), o edital do seu primeiro Concurso Público Unificado (CPU-PE). A iniciativa, inédita no estado, oferecerá 460 vagas para cargos de níveis médio e superior em nove órgãos da administração pública estadual.
A grande novidade do modelo é que ele permitirá que um mesmo candidato, com uma única inscrição, possa concorrer a até três cargos diferentes, desde que sejam de blocos distintos.
As inscrições começam já nesta quinta-feira (9) e vão até o dia 7 de novembro, e devem ser feitas no site da organizadora do certame, a Fundação Carlos Chagas (FCC).
Como vai funcionar?
O concurso foi dividido em três blocos, com provas em datas ou turnos diferentes:
- Nível Superior (para formação específica)
- Nível Superior (para qualquer área de formação)
- Nível Médio
Isso permite que o candidato se inscreva em um cargo de cada bloco. As provas objetivas e discursivas estão marcadas para os dias 14 e 21 de dezembro.
Provas em 10 cidades
Outro destaque do concurso é a descentralização. As provas serão aplicadas em 10 cidades de Pernambuco, facilitando a participação de candidatos de todas as regiões do estado. Os locais são: Recife, Carpina, Palmares, Caruaru, Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Salgueiro, Floresta, Petrolina e Araripina.
"Essa será uma excelente oportunidade para todos os que desejam fazer parte da equipe", destacou a governadora Raquel Lyra. Segundo a secretária de Administração, Ana Maraíza, o objetivo do modelo unificado é "atrair profissionais de excelência" e ampliar o acesso da população ao certame.
O edital completo, com a lista de cargos, salários e órgãos, será publicado no Diário Oficial do Estado e no site da FCC nesta quinta-feira.