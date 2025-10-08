Governo de PE lança concurso unificado com 460 vagas; candidato poderá concorrer a 3 cargos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Inscrições para o inédito Concurso Público Unificado de Pernambuco (CPU-PE) abrem nesta quinta (9); provas serão aplicadas em 10 cidades do estado

O Governo de Pernambuco lança, nesta quinta-feira (9), o edital do seu primeiro Concurso Público Unificado (CPU-PE). A iniciativa, inédita no estado, oferecerá 460 vagas para cargos de níveis médio e superior em nove órgãos da administração pública estadual.

A grande novidade do modelo é que ele permitirá que um mesmo candidato, com uma única inscrição, possa concorrer a até três cargos diferentes, desde que sejam de blocos distintos.

As inscrições começam já nesta quinta-feira (9) e vão até o dia 7 de novembro, e devem ser feitas no site da organizadora do certame, a Fundação Carlos Chagas (FCC).

Como vai funcionar?

O concurso foi dividido em três blocos, com provas em datas ou turnos diferentes:

Nível Superior (para formação específica)

(para formação específica) Nível Superior (para qualquer área de formação)

(para qualquer área de formação) Nível Médio

Isso permite que o candidato se inscreva em um cargo de cada bloco. As provas objetivas e discursivas estão marcadas para os dias 14 e 21 de dezembro.

Provas em 10 cidades

Outro destaque do concurso é a descentralização. As provas serão aplicadas em 10 cidades de Pernambuco, facilitando a participação de candidatos de todas as regiões do estado. Os locais são: Recife, Carpina, Palmares, Caruaru, Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Salgueiro, Floresta, Petrolina e Araripina.

"Essa será uma excelente oportunidade para todos os que desejam fazer parte da equipe", destacou a governadora Raquel Lyra. Segundo a secretária de Administração, Ana Maraíza, o objetivo do modelo unificado é "atrair profissionais de excelência" e ampliar o acesso da população ao certame.

O edital completo, com a lista de cargos, salários e órgãos, será publicado no Diário Oficial do Estado e no site da FCC nesta quinta-feira.

