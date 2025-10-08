Governo de Pernambuco adquire hospital em Paulista para desafogar o Hospital da Restauração e agilizar reforma

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com investimentos de R$ 170 milhões, o hospital em Paulista tem 259 leitos (enfermarias e apartamentos), urgência 24 horas, centro cirúrgico e UTIs

O governo de Pernambuco anunciou a aquisição do Hospital Central Nossa Senhora Aparecida, localizado em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. A nova unidade será incorporada à rede estadual e funcionará como retaguarda para o Hospital da Restauração (HR), maior emergência pública do Norte e Nordeste, com o objetivo de desafogar atendimentos e melhorar o fluxo de pacientes.

O anúncio foi feito durante visita da governadora Raquel Lyra à Carreta da Mulher Pernambucana, nesta quarta-feira (8), no bairro do Bongi, Zona Oeste do Recife.

"Adquirimos um hospital em Paulista justamente para agilizar a reforma do Hospital da Restauração. Ele vai funcionar como uma unidade de retaguarda, a fim de permitir que parte dos serviços do HR sejam transferidos temporariamente para lá, enquanto avançamos com as obras", destacou a governadora.

Com investimentos de R$ 170 milhões, o hospital em Paulista conta com 259 leitos (entre enfermarias e apartamentos), urgência 24 horas, centro cirúrgico com cinco salas, além de unidades de terapia intensiva (UTIs) e setor de internação distribuídos em três blocos.

De acordo com a secretária Estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, a aquisição representa um avanço na oferta de atendimento especializado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Pernambuco.

"Esse investimento garante ao Estado uma nova unidade de ponta, equipada com um tomógrafo de 64 canais e uma moderna sala de hemodinâmica, a fim de fortalecer a assistência em áreas estratégicas", explicou.

Além da nova unidade hospitalar, a governadora também anunciou a entrega de sete mamógrafos modernos, avaliados em R$ 8,7 milhões, que serão distribuídos entre o Hospital Agamenon Magalhães, Hospital Barão de Lucena, Hospital Belarmino Correia, Hospital Dom Malan, e as Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada (UPAEs) de Ouricuri, Salgueiro e Goiana.

Todos os equipamentos contam com tecnologia de estereotaxia, que permite a realização de biópsias com maior precisão e rapidez.

Atendimento itinerante

Durante a visita, Raquel Lyra também acompanhou os atendimentos na Carreta da Mulher Pernambucana, ação itinerante que leva serviços de saúde a diferentes regiões do Estado.

Desde o início das atividades, no fim de maio, a iniciativa já realizou mais de 35 mil procedimentos. A unidade móvel permanece na Rua Dona Maria Augusta Nogueira, no Bongi, até o próximo sábado (11).