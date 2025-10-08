fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Anvisa alerta para anúncios falsos sobre canetas emagrecedoras

Agência alertou que falsos anúncios atraem pacientes por oferecerem medicamentos mais baratos ou de forma gratuita, via governo federal

Por Agência Brasil Publicado em 08/10/2025 às 16:58
Anvisa destaca que pacientes s&oacute; devem comprar medicamentos por meio de farm&aacute;cias e drogarias regularizadas
Anvisa destaca que pacientes só devem comprar medicamentos por meio de farmácias e drogarias regularizadas - JAILTON JR./JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) identificou falsos anúncios, em redes sociais e na internet, sobre a venda de medicamentos agonistas GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras, incluindo o Mounjaro (tirzepatida).

Em nota, a agência alertou que os falsos anúncios atraem pacientes oferecendo medicamentos mais baratos ou mesmo de forma gratuita, via governo federal, mas após a realização de cadastro.

"Atenção: os anúncios são falsos. A Anvisa não comercializa qualquer medicamento ou serve de intermediária para a sua venda. Os anúncios simulam, inclusive, o site oficial da agência. O domínio gov.anvisa.org não pertence à agência", informou.

No comunicado, a entidade destaca ainda que pacientes só devem comprar medicamentos por meio de farmácias e drogarias regularizadas.

"Se você encontrar publicações desse tipo, denuncie! E não clique em links relacionados".

 

Leia também

Vacina contra HPV reduz em 58% casos de câncer de colo de útero
Saúde pública

Vacina contra HPV reduz em 58% casos de câncer de colo de útero
Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos irregulares
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos irregulares

Compartilhe

Tags