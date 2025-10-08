Justiça Federal suspende novamente edital de Medicina da UFPE para assentados rurais e quilombolas
Nova liminar voltou a suspender o edital para o processo seleiivo do curso de Medicina do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera)
Em decisão divulgada nesta terça-feira (5), a Justiça Federal voltou a suspender o edital para o processo seletivo do curso de Medicina do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), ofertado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
A nova liminar foi proferida pela 9ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco, após ação movida pelo vereador do Recife Thiago Medina (PL).
A liminar determina a suspensão imediata de todos os efeitos da Resolução 01/2025 e do Edital nº 31/2025. Com isso, o curso, que seria realizado no campus Caruaru da UFPE, volta a ficar paralisado, um dia após decisão que havia reativado o edital.
Na última segunda-feira (7), a Justiça Federal havia autorizado a publicação do edital, com a derrubada da liminar que atendia à uma ação movida pelo vereador do Recife e médico Tadeu Calheiros (MDB).
A iniciativa vem sendo alvo de críticas de políticos, como o deputado federal e ex-ministro da Educação Mendonça Filho (União Brasil), e entidades médicas, como o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe), a Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe), Associação Médica de Pernambuco (AMPE) e Academia Pernambucana de Medicina (APM).
