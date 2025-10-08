"PE no Aulão" mobiliza 20 mil estudantes da rede estadual com foco no ENEM e outras avaliações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Iniciativa da Secretaria de Educação do estado acontece nesta sexta (10) em 45 polos e reforça conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática e Redação

Clique aqui e escute a matéria

Com o objetivo de fortalecer a preparação dos estudantes da rede estadual para avaliações externas, a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) realiza, nesta sexta-feira (10), a ação “PE no Aulão – Estudante Nota 10”. A mobilização pedagógica deve reunir cerca de 20 mil alunos do 3º ano do Ensino Médio, com foco no ENEM, SAEPE, SAEB e SSA/UPE.

O evento será realizado em dois turnos padronizados — das 8h às 12h e das 13h às 17h — para garantir ampla participação. As atividades ocorrerão em 45 polos espalhados pelas 16 Gerências Regionais de Educação (GREs) do estado.

Conteúdo direcionado e acolhimento estudantil

A proposta do “PE no Aulão” vai além de uma simples revisão. O projeto se ancora no fortalecimento das aprendizagens essenciais, com foco nos descritores de maior dificuldade identificados por meio de diagnósticos educacionais. As aulas vão priorizar as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Redação, com conteúdos selecionados estrategicamente.

Além da parte pedagógica, o evento valoriza o protagonismo juvenil. Estudantes do 1º e 2º anos vão participar da organização e recepção dos concluintes, promovendo um ambiente acolhedor e inspirador. Professores com perfil dinâmico e motivador foram escolhidos para ministrar as aulas, tornando o momento mais significativo.

A programação inclui um momento inicial de acolhida pelas equipes gestoras e pedagógicas, seguido da atividade “Histórias que Inspiram”, com depoimentos de ex-alunos da rede pública. Em seguida, os estudantes participarão de três aulas consecutivas, com duração de 50 minutos cada, intercaladas por uma pausa de 10 minutos para macroginástica.

Compromisso com a educação pública

Segundo Paulo Dutra, Secretário Executivo de Ensino Médio e Profissional da SEE, o "PE no Aulão" é mais do que uma revisão de conteúdos. “É um movimento de valorização da juventude, da aprendizagem e do futuro de Pernambuco. Quando escola, gestão e comunidade caminham juntas, os resultados aparecem com força e propósito.”

A mobilização envolve gestores, coordenadores, professores e toda a comunidade escolar, em um esforço coletivo que reafirma o compromisso do Governo do Estado com uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora.

