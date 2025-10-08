Inspirali e Real Hospital Português firmam parceria para programas de educação médica no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Acordo entre duas referências da educação médica trará formação de qualidade e atendimento gratuito à população; anúncio acontece nesta quinta (9)

Nesta quinta-feira (9), durante a inauguração da nova unidade da Inspirali Educação Médica Continuada no Recife, acontece o anúncio da nova parceria entre a instituição e o Real Hospital Português, voltada para a formação médica na região do Nordeste.

A partir das 9h, no bairro da Boa Vista, o evento trará detalhes da iniciativa, com a presença de autoridades, médicos, convidados e imprensa. O programa tem como principal objetivo incentivar a expertise acadêmica com a ajuda de tecnologias avançadas e prática em pacientes reais na clínica.

Os cursos disponibilizados irão cobrir áreas de alta demanda, com início por Ultrassonografia e Diagnóstico por Imagem — como Ultrassonografia Geral, Imagem de Mama e Musculoesquelético — todas com certificação reconhecida pelo MEC. Há previsão de expansão para outras especialidades em breve.

A população local também será beneficiada com a parceria, tendo em vista que as atividades serão realizadas de forma gratuita durante as práticas, uma forma de democratizar ainda mais o acesso ao atendimento de saúde e especializar a área da medicina no Recife.

“São duas instituições com grande expertise em educação e saúde, e a união entre elas traz o melhor de cada uma para a formação médica da região. A Inspirali aporta tecnologia, metodologia e gestão operacional, enquanto o RHP contribui com sua infraestrutura e um corpo docente local de excelência”, comenta Guilherme Dias, diretor-executivo da Inspirali.

A Inspirali já marca presença no Recife com cursos voltados para Pediatria, Psiquiatria, Ginecologia Regenerativa, Neuropediatria e UTI Pediátrica e Neonatal, e agora procura ampliar o portfólio de aprendizado na região, com uma expectativa de realizar cerca de 500 atendimentos gratuitos mensais para comunidade.

O impacto é a junção ideal entre a academia e a responsabilidade social da medicina, conforme destaca Pedro Casé, diretor de relacionamento médico do Real Hospital Português. “A formação de profissionais de excelência sempre foi um dos pilares do Real Hospital Português. Com essa parceria, unimos a força do maior complexo hospitalar do Nordeste à metodologia inovadora da Inspirali, ampliando o acesso à saúde e fortalecendo o Recife como pólo de educação médica e assistência de qualidade”.