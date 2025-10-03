Nordeste recebe o 18º Congresso Brasileiro de Clínica Médica no Recife
O 18º Congresso Brasileiro de Clínica Médica acontece no Recife com palestrantes nacionais e internacionais e deve movimentar cerca de R$ 10 milhões
Entre 8 e 11 de outubro, Recife será o centro das atenções no mundo da medicina ao sediar o 18º Congresso Brasileiro de Clínica Médica (CBCM), considerado o maior da América Latina na especialidade.
O evento acontece no Pernambuco Centro de Convenções e deve reunir cerca de 5 mil participantes, incluindo médicos, estudantes e profissionais da saúde, além de 200 palestrantes nacionais e internacionais.
A primeira edição do congresso no Nordeste em 35 anos de história marca também a estreia da Seccional Pernambucana da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, fortalecendo a presença científica da região.
- O impacto econômico estimado para o turismo local chega a R$ 10 milhões, gerando cerca de 20 mil room nights na hotelaria.
O congresso contará ainda com o 8º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emergência e o 1º Simpósio Brasileiro de Doenças Autoimunes, ampliando o alcance científico e promovendo debates de ponta.
Entre os palestrantes internacionais confirmados estão Christopher Winney (EUA), Laurent Arnaud (França), Mara López Wortzman (Argentina), António Marinho e Carlos Vasconcelos (Portugal).
Segundo o presidente do congresso, Marcus Villander, Recife é o palco ideal para reafirmar a importância do clínico no Brasil e na América Latina, valorizando o médico que integra saberes para melhorar o cuidado aos pacientes.
“Pernambuco sempre foi um centro histórico da Clínica Médica no Brasil, terra de grandes mestres que formaram gerações e deixaram um legado que seguimos até hoje. Esse congresso vai muito além da atualização científica: é um movimento de valorização do clínico, esse médico que integra saberes com fins a melhorar desfechos clínicos e, finalmente, cuidar de quem precisa”, afirmou.
A diretora executiva do Recife Convention & Visitors Bureau, Hellen Lopes, destacou que a conquista do evento envolveu planejamento e parceria com o Pernambuco Centro de Convenções e a Attitude Promo, garantindo toda a infraestrutura necessária para recepção do público.
“A conquista do evento foi viabilizada em parceria com o Pernambuco Centro de Convenções e a Attitude Promo, empresa de Santa Catarina, representada por Marco Aurélio, com quem o Convention mantém contato próximo”, explica. “Em abril de 2024, acompanhamos a realização da visita técnica de validação do destino, junto com a comissão técnica do congresso, para avaliar a infraestrutura de hotéis do Recife e do espaço de eventos escolhido”, completa.