Café com afeto: 4 cafeterias aconchegantes para conhecer no Grande Recife
Recife possui inúmeras opções de cafeterias confortáveis e aconchegantes para desfrutar um delicioso café com amigos ou familiares
Em meio à correria e ao barulho do dia a dia, existe uma busca silenciosa: a procura por um lugar que nos faça sentir em casa. E é justamente esse “afeto em forma de café” que encontramos em cantinhos especiais no Grande Recife.
Estes não são apenas lugares para tomar um expresso; são verdadeiros santuários de aconchego onde o tempo parece desacelerar. São espaços pensados para o respiro, para aquele momento de pausa e conexão que a alma pede.
Seja no aroma de um bolo caseiro que lembra a casa da avó, na luz amarela que nos conforta ou no sorriso de quem nos serve, estas 4 cafeterias são mais do que estabelecimentos: são guardiãs de boas conversas, de páginas viradas de um livro e de pequenos prazeres. Confira a seguir:
1. Celeste Café
No coração do Recife, existe um espaço que une história familiar, aconchego e gastronomia de qualidade.
A cafeteria Celeste Café, ligada ao tradicional grupo Varejão do Estudante, não é somente um ponto de encontro, mas sim uma emocionante homenagem à matriarca da família.
Tudo começou com uma memória afetiva profunda. A cafeteria foi criada como uma homenagem à avó do fundador, Dona Celeste, que morava na Boa Vista, bairro onde a família também manteve negócios por décadas.
“Pensando na nossa família para famílias, com esse sentimento de aconchego, comida gostosa e de pausa no coração da cidade”.
O espaço também nasceu para complementar a livraria, oferecendo um refúgio de tranquilidade e bem-estar.
“Nosso diferencial é o jardim, que nos conecta à cultura da cidade. Aqui, proporcionamos não só café e alimentação, mas também momentos de lazer e cultura.”
O local se destaca no Grande Recife pela área verde exuberante e pela presença da livraria, transformando a ida ao café em um programa cultural completo.
Esse afeto familiar se materializa no menu, especialmente na sobremesa que carrega o nome da matriarca.
“Criamos a Taça Celeste em homenagem à minha avó. Ela é feita com pão de ló de laranja e doce de leite, que eram algumas das coisas que ela mais adorava. É uma sobremesa especial, carregada de memória afetiva.”
Além da homenagem, outros itens fazem sucesso: a premiada Torre de Chocolate (vencedora do Festival Rota Doce) e o bolo de laranja, o verdadeiro queridinho da casa, confirmam que a combinação de afeto e sabor é a fórmula perfeita.
Serviço
Celeste Café
Endereço: Av. Manoel Borba, 292 - A - Boa Vista, Recife (Dentro da Livraria do Jardim)
Funcionamento: de segunda a sexta de 8h às 19h, sábado de 8h às 18h e domingo de 8h às 14h
Instagram: @celestecafeoficial
Reservas e informações: (81) 99642-2032
2. Casa Mendez
No cenário gastronômico do Grande Recife, a Casa Mendez surge como um refúgio que prova que sofisticação e acolhimento podem andar de mãos dadas.
Criada em um momento de recomeço pós-pandemia, a cafeteria foi pensada para ser um espaço elegante, mas com alma, onde o cliente se sente abraçado.
A Casa Mendez nasceu de uma transformação pessoal, buscando unir sofisticação e acolhimento em um recomeço.
A atmosfera desejada é de conforto, encantamento e elegância, alcançada por um jardim exuberante.
O diferencial da cafeteria no Grande Recife é justamente a união da sofisticação no atendimento e no cardápio com um espaço arquitetônico que privilegia o bem-estar.
“A Casa Mendez diferencia-se por unir sofisticação no atendimento e no cardápio a um espaço arquitetônico pensado para proporcionar bem-estar. O jardim e as áreas abertas tornam a experiência única no cenário do Grande Recife, criando um ambiente onde gastronomia, design e natureza se encontram.”
A essência da Casa Mendez vai além do ambiente, materializando-se no menu por meio de receitas de família. Duas criações se destacam como símbolos dessa união entre gastronomia e afeto, ambas herdadas das avós da família:
“Goiabada da Vó Dorinha”: uma sobremesa que combina creme de goiabada com sorvete de queijo.
“Lasanha da Vó Maze”: elaborada com frango e um delicioso creme branco.
Além das receitas de família, a Casa Mendez é pioneira no Avocado Toast, que se tornou o item mais pedido.
O sanduíche usa o abacate em preparações salgadas, algo que era incomum em Pernambuco na época. Desde a inauguração, o prato segue popular, consolidando a cafeteria como inovadora na cena gastronômica local.
Serviço
Casa Mendez
Endereço: R. Simão Mendes, 143 - Jaqueira, Recife
Funcionamento: segunda de 9h às 21h, terça a sexta de 9h às 22h, sábado de 8h às 22h e domingo de 8h às 21h
Instagram: @casamendezcafe
Reservas e informações: (81) 2011-4324
3. Borsoi Café
O Borsoi Café não é apenas um lugar para tomar café; é um espaço que eleva a experiência gastronômica a um nível cultural e sensorial. A ideia central foi criar um ambiente que unisse bons cafés e comidinhas afetivas, servindo como um convite à pausa, à inspiração e ao compartilhamento.
Segundo os idealizadores, a atmosfera do Borsoi é resumida em três palavras: Acolhimento, Experiência e Pausa.
“No Borsoi, a experiência não está apenas na xícara, mas também na curadoria de ambientes, colaborações com artistas, chefs e arquitetos. Não somos só uma cafeteria, somos um espaço de conexões e experiências.”
O Borsoi Café estabeleceu-se como um verdadeiro hub de eventos autorais que promovem a comunidade:
Confraria da Noite de Gaia: Uma confraria feminina de vinhos, feita por mulheres e para mulheres.
Conversa Sem Filtros: Evento que traz especialistas para compartilhar ideias e conhecimentos de mercado.
Borsoi Recebe: Curadoria de marcas de mulheres empreendedoras para uma venda especial.
O toque de memória afetiva está presente em vários pontos do menu, valorizando o conforto de “comida de casa”:
Bolo do Dia: A massa de trigo tem “gostinho de casa de vó”, e os sabores variam diariamente, sendo sempre a escolha da equipe de cozinha.
“A-bracinho na alma”: É o apelido carinhoso do cappuccino da casa, feito tradicionalmente, apenas com café e leite.
Entre os pratos mais pedidos que carregam a identidade do Borsoi, estão o Ovo no Purgatório (uma versão especial do famoso shakshuka), e os cafés expresso, cappuccino e filtrado, preferidos pelos clientes. O Borsoi consolida-se como um local onde a pausa é saborosa e a conexão é garantida.
Serviço
Borsoi Café
Endereço: R. Artur Muniz, 82 - Boa Viagem, Recife ou Riomar Recife
Funcionamento: todos os dias, de 7h30 às 20h e no Riomar Recife de 7h30 às 22h
Instagram: @borsoicafe
Reservas e informações: (81) 3071-6834
4. Palatsi Convenience CoffeeShop
No cenário gastronômico do Grande Recife, o Palatsi Café se destaca como um refúgio que celebra a família e o legado.
O nome, que vem do sobrenome da família fundadora, Palacio, é a chave para entender a essência do negócio: uma homenagem à avó, considerada uma “grande empreendedora e referência” para todos.
A cafeteria nasceu como um convite à calma e à pausa na rotina da cidade, transcendendo a gastronomia.
O objetivo é que o cliente sinta Tranquilidade e Conforto. Para isso, o Palatsi investe em ingredientes de qualidade e em uma equipe de atendimento em treinamento constante.
A história familiar não se restringe ao nome, mas também se materializa no menu através de receitas que trazem o calor dos almoços de domingo: Bolo da Vovó e Pavê dos netos. Essas receitas de família são o coração afetivo do cardápio.
Além das receitas com nome e sobrenome, o Palatsi tem seus queridinhos: o sanduíche de cookies e o bolo de milho são campeões de venda em todas as três unidades, consolidando a identidade do café.
Serviço
Palatsi Convenience CoffeeShop
Endereço: Av. Agamenom Magalhães, 4779 Térreo - Empresarial Isaac Newton - Ilha do Leite, Recife
Funcionamento: de segunda a sexta de 7h30 às 20h, sábado e domingo de 15h às 20h
Instagram: @palatsirecife
Reservas e informações: (81) 97903-2646