Men At Work anuncia turnê no Brasil em 2026 com shows em seis capitais
Banda australiana dos anos 80 retorna ao país em maio de 2026, passando por São Paulo, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro
O grupo australiano Men At Work, consagrado como um dos maiores nomes do pop rock dos anos 80, anunciou que volta ao Brasil em maio de 2026 para uma turnê especial.
Com mais de 30 milhões de discos vendidos e sucessos que atravessaram gerações, como Down Under, Who Can It Be Now? e Overkill, a banda promete entregar shows repletos de nostalgia.
Liderado pelo vocalista Colin Hay, único integrante remanescente da formação original, o Men At Work conta hoje com músicos de Los Angeles e segue lotando arenas em turnês pelo mundo.
Serão seis apresentações:
- São Paulo (06/05, Vibra São Paulo)
- Recife (08/05, Classic Hall)
- Belo Horizonte (10/05, Arena Hall)
- Curitiba (12/05, Live Curitiba)
- Porto Alegre (14/05, Auditório Araújo Vianna)
- Rio de Janeiro (16/05, Qualistage)
Os ingressos começam a ser vendidos em 8 de outubro de 2025, às 11h, pelos sites oficiais de cada cidade. Algumas capitais terão ainda pré-venda exclusiva no dia 7 de outubro para clientes cadastrados. Os valores variam conforme o setor e estão disponíveis nas plataformas Ticketmaster, Sympla, Bilheteria Digital e Ticket360.
A turnê brasileira é realizada pela Infinito Entretenimento e pela MCA Concerts. Além dos grandes sucessos que marcaram os anos 80, o repertório deve incluir músicas que consolidaram o retorno da banda às turnês nos últimos anos, celebrando a trajetória de mais de quatro décadas.
História da banda
Formado em Melbourne, em 1979, o Men At Work fez história já no primeiro disco. O álbum Business as Usual (1981) emplacou hits imediatos e ficou 15 semanas no topo da Billboard, tornando-se um dos mais vendidos da década.
Em 1983, a banda venceu o Grammy de artista revelação, reforçando seu status mundial.
Após a separação em 1985, Colin Hay seguiu carreira solo, mas em 2019 decidiu reativar a banda, que desde então percorre o mundo em apresentações que unem fãs antigos e novos.
No Brasil, o público terá a chance de reviver ao vivo um dos capítulos mais marcantes da história do pop rock.