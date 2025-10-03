Plaza Shopping terá traslado exclusivo para o show de Roberto Carlos no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Serviço funcionará nos dias 11 e 12 de outubro com saídas do estacionamento do Plaza, garantindo mais comodidade e conforto aos fãs do cantor

Clique aqui e escute a matéria

O Plaza Shopping vai disponibilizar um ponto exclusivo de embarque para quem vai assistir ao show de Roberto Carlos no Recife.

No sábado (11/10), as saídas acontecem entre 17h e 19h30, no piso E1 do Edifício Garagem. O retorno a partir do Geraldão será a partir das 21h, com funcionamento até uma hora após o fim da apresentação.

Já no domingo (12/10), os traslados partem do estacionamento do Plaza das 16h30 às 19h, com volta programada a partir das 20h30, também até uma hora depois do término do show.

Leia Também Recife recebe a 15ª edição da FESÍNDICO, a maior feira de condomínios do Brasil

O serviço de ida e volta custa R$ 25 e pode ser adquirido antecipadamente a partir de 04/10, pelo site expressorei.eventbrite.com.br ou presencialmente, no piso L3 do Plaza, próximo à Praça do Piano.

A operação será feita pelo Consórcio Recife de Transporte, com veículos equipados com ar-condicionado. Para quem optar por estacionar no shopping, as tarifas do estacionamento serão cobradas normalmente.

Todas as informações estão disponíveis site oficial do Plaza Shopping ou no Instagram do empreendimento @plazacasaforte.