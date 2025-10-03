fechar
Agenda | Notícia

Plaza Shopping terá traslado exclusivo para o show de Roberto Carlos no Recife

Serviço funcionará nos dias 11 e 12 de outubro com saídas do estacionamento do Plaza, garantindo mais comodidade e conforto aos fãs do cantor

Por Bianca Tavares Publicado em 03/10/2025 às 11:46
Imagem do Plaza Shopping
Imagem do Plaza Shopping - Divulgação/Acervo Plaza Shopping

O Plaza Shopping vai disponibilizar um ponto exclusivo de embarque para quem vai assistir ao show de Roberto Carlos no Recife.

No sábado (11/10), as saídas acontecem entre 17h e 19h30, no piso E1 do Edifício Garagem. O retorno a partir do Geraldão será a partir das 21h, com funcionamento até uma hora após o fim da apresentação.

Já no domingo (12/10), os traslados partem do estacionamento do Plaza das 16h30 às 19h, com volta programada a partir das 20h30, também até uma hora depois do término do show.

O serviço de ida e volta custa R$ 25 e pode ser adquirido antecipadamente a partir de 04/10, pelo site expressorei.eventbrite.com.br ou presencialmente, no piso L3 do Plaza, próximo à Praça do Piano.

A operação será feita pelo Consórcio Recife de Transporte, com veículos equipados com ar-condicionado. Para quem optar por estacionar no shopping, as tarifas do estacionamento serão cobradas normalmente.

Todas as informações estão disponíveis site oficial do Plaza Shopping ou no Instagram do empreendimento @plazacasaforte.

