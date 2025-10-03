Márcia Bortolanza apresenta dois novos livros em noite especial no RioMar Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A autora convida os leitores para a noite de lançamento das duas obras, que acontece na próxima quarta-feira, 8 de outubro, a partir das 19h

Na próxima quarta-feira, 8 de outubro, às 19h, a psicóloga, empresária e autora de best-sellers Márcia Bortolanza apresenta ao público seus dois lançamentos oficiais de livros que trazem reflexões sobre empatia, solidariedade e gestão no terceiro setor.

O lançamento será realizado na Livraria Leitura, no RioMar Recife, sendo o primeiro deles: “Menos Espelhos, Mais Janelas: Esqueça a Solidariedade de Aparência. Seja Solidário de Coração”, que convida o leitor a adotar uma postura mais genuína diante da vida, deixando de lado atitudes voltadas apenas para o ego e abrindo espaço para uma solidariedade mais humanizada.

Já em “E depois que o coração aperta? Da solidariedade à gestão eficiente das OSCs”, a autora aborda os desafios da administração de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), propondo ferramentas que conciliam sensibilidade social com práticas de gestão eficientes.

Além do lançamento no RioMar Recife, Márcia também estará presente na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, onde terá uma sessão especial de autógrafos e atividades relacionadas às suas novas obras.

Reconhecida por sua atuação em projetos sociais e pela capacidade de transformar conhecimento em impacto real, a escritora acumula milhares de leitores em todo o Brasil.

Com seus novos títulos, desenvolve sua defesa por uma solidariedade verdadeira e pela profissionalização das ações no campo social.

