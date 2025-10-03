Recife recebe a 15ª edição da FESÍNDICO, a maior feira de condomínios do Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento acontecerá no Recife Expo Center, em São José, nos dias 10 (sexta-feira) e 11 de outubro (sábado), das 10h às 21h, com entrada gratuita

Clique aqui e escute a matéria

Em um cenário de crescente urbanização, onde o setor condominial movimenta bilhões de reais e centenas de milhares de profissionais anualmente, o Recife sediará a 15ª edição da FESÍNDICO, considerada a maior feira de condomínios do Brasil.

O evento acontecerá no Recife Expo Center nos dias 10 (sexta-feira) e 11 de outubro (sábado), das 10h às 21h, com entrada gratuita. A FESÍNDICO é um ponto de encontro essencial para síndicos, administradores, contadores, advogados, condôminos e prestadores de serviços, buscando fortalecer a gestão condominial por meio de inovação tecnológica e intercâmbio de conhecimento.

A feira contará com mais de 100 expositores e uma intensa programação de palestras e workshops.

Destaques da programação



A programação da FESÍNDICO traz grandes nomes do setor condominial para debater temas cruciais que impactam a rotina de prédios residenciais e comerciais.

Entre os palestrantes confirmados estão:

Os advogados Inaldo Dantas (também organizador do evento) e Márcio Rachkorsky, referências nacionais no tema.

Especialistas como Kadu Quadratti, Willian Santos (o “Síndico Revoltado”), Paulo Cesar, Juliana Moreira, Roberto Fagundes e Noberto Lopes.

Os painéis abordarão desde os impactos da reforma do Código Civil e liderança emocional até os desafios práticos da modernização, como a infraestrutura necessária para a chegada dos carros elétricos aos condomínios.

Além disso, a feira oferecerá workshops práticos sobre gestão, manutenção, segurança e sustentabilidade.

"O grande diferencial da FESÍNDICO é ser um espaço democrático de troca de experiências. Aqui, o síndico e todos os profissionais do setor encontram informação atualizada, soluções práticas e a oportunidade de estar em contato direto com quem faz o mercado evoluir,” destacou o advogado e organizador Inaldo Dantas.

SERVIÇO: 15ª FESÍNDICO



Data: 10 (sexta) e 11 de outubro (sábado) de 2025

Local: Recife Expo Center, Cais Santa Rita, 156 – São José, Recife/PE

Horário: 10h às 21h (Sexta e Sábado)

Entrada: Gratuita

Público-alvo: Síndicos, administradores, advogados, contadores, condôminos, e demais profissionais do setor.

Mais informações: www.fesindico.com.br/ | @fesindico