Recife recebe a 15ª edição da FESÍNDICO, a maior feira de condomínios do Brasil
Evento acontecerá no Recife Expo Center, em São José, nos dias 10 (sexta-feira) e 11 de outubro (sábado), das 10h às 21h, com entrada gratuita
Clique aqui e escute a matéria
Em um cenário de crescente urbanização, onde o setor condominial movimenta bilhões de reais e centenas de milhares de profissionais anualmente, o Recife sediará a 15ª edição da FESÍNDICO, considerada a maior feira de condomínios do Brasil.
O evento acontecerá no Recife Expo Center nos dias 10 (sexta-feira) e 11 de outubro (sábado), das 10h às 21h, com entrada gratuita. A FESÍNDICO é um ponto de encontro essencial para síndicos, administradores, contadores, advogados, condôminos e prestadores de serviços, buscando fortalecer a gestão condominial por meio de inovação tecnológica e intercâmbio de conhecimento.
A feira contará com mais de 100 expositores e uma intensa programação de palestras e workshops.
Destaques da programação
A programação da FESÍNDICO traz grandes nomes do setor condominial para debater temas cruciais que impactam a rotina de prédios residenciais e comerciais.
Entre os palestrantes confirmados estão:
Os advogados Inaldo Dantas (também organizador do evento) e Márcio Rachkorsky, referências nacionais no tema.
Especialistas como Kadu Quadratti, Willian Santos (o “Síndico Revoltado”), Paulo Cesar, Juliana Moreira, Roberto Fagundes e Noberto Lopes.
Os painéis abordarão desde os impactos da reforma do Código Civil e liderança emocional até os desafios práticos da modernização, como a infraestrutura necessária para a chegada dos carros elétricos aos condomínios.
Além disso, a feira oferecerá workshops práticos sobre gestão, manutenção, segurança e sustentabilidade.
"O grande diferencial da FESÍNDICO é ser um espaço democrático de troca de experiências. Aqui, o síndico e todos os profissionais do setor encontram informação atualizada, soluções práticas e a oportunidade de estar em contato direto com quem faz o mercado evoluir,” destacou o advogado e organizador Inaldo Dantas.
SERVIÇO: 15ª FESÍNDICO
Data: 10 (sexta) e 11 de outubro (sábado) de 2025
Local: Recife Expo Center, Cais Santa Rita, 156 – São José, Recife/PE
Horário: 10h às 21h (Sexta e Sábado)
Entrada: Gratuita
Público-alvo: Síndicos, administradores, advogados, contadores, condôminos, e demais profissionais do setor.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Mais informações: www.fesindico.com.br/ | @fesindico