Recife recebe a 15ª edição da FESÍNDICO, a maior feira de condomínios do Brasil

Evento acontecerá no Recife Expo Center, em São José, nos dias 10 (sexta-feira) e 11 de outubro (sábado), das 10h às 21h, com entrada gratuita

Por JC Publicado em 03/10/2025 às 8:32 | Atualizado em 03/10/2025 às 8:32
Evento é voltado para síndicos, administradores, contadores, advogados, condôminos, prestadores de serviços, estudantes e demais profissionais do setor
Evento é voltado para síndicos, administradores, contadores, advogados, condôminos, prestadores de serviços, estudantes e demais profissionais do setor - DIVULGAÇÃO

Em um cenário de crescente urbanização, onde o setor condominial movimenta bilhões de reais e centenas de milhares de profissionais anualmente, o Recife sediará a 15ª edição da FESÍNDICO, considerada a maior feira de condomínios do Brasil.

O evento acontecerá no Recife Expo Center nos dias 10 (sexta-feira) e 11 de outubro (sábado), das 10h às 21h, com entrada gratuita. A FESÍNDICO é um ponto de encontro essencial para síndicos, administradores, contadores, advogados, condôminos e prestadores de serviços, buscando fortalecer a gestão condominial por meio de inovação tecnológica e intercâmbio de conhecimento.

A feira contará com mais de 100 expositores e uma intensa programação de palestras e workshops.

Destaques da programação

A programação da FESÍNDICO traz grandes nomes do setor condominial para debater temas cruciais que impactam a rotina de prédios residenciais e comerciais.

Entre os palestrantes confirmados estão:

Os advogados Inaldo Dantas (também organizador do evento) e Márcio Rachkorsky, referências nacionais no tema.

Especialistas como Kadu Quadratti, Willian Santos (o “Síndico Revoltado”), Paulo Cesar, Juliana Moreira, Roberto Fagundes e Noberto Lopes.

Os painéis abordarão desde os impactos da reforma do Código Civil e liderança emocional até os desafios práticos da modernização, como a infraestrutura necessária para a chegada dos carros elétricos aos condomínios.

Além disso, a feira oferecerá workshops práticos sobre gestão, manutenção, segurança e sustentabilidade.

"O grande diferencial da FESÍNDICO é ser um espaço democrático de troca de experiências. Aqui, o síndico e todos os profissionais do setor encontram informação atualizada, soluções práticas e a oportunidade de estar em contato direto com quem faz o mercado evoluir,” destacou o advogado e organizador Inaldo Dantas.

SERVIÇO: 15ª FESÍNDICO

Data: 10 (sexta) e 11 de outubro (sábado) de 2025

Local: Recife Expo Center, Cais Santa Rita, 156 – São José, Recife/PE

Horário: 10h às 21h (Sexta e Sábado)

Entrada: Gratuita

Público-alvo: Síndicos, administradores, advogados, contadores, condôminos, e demais profissionais do setor.

Mais informações: www.fesindico.com.br/ | @fesindico

 
 
 
 

