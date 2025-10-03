fechar
Aluguel no Recife dispara e sobe mais que o dobro da Inflação; veja preços

A valorização foi heterogênea, com bairros registrando disparada nos preços de locação. Três bairros tiveram aumentos superiores a 29% em 12 meses

Por Lucas Moraes Publicado em 03/10/2025 às 8:31 | Atualizado em 03/10/2025 às 8:32
A valorização foi heterogênea, com alguns bairros registrando disparada nos preços de locação. Três bairros tiveram aumentos superiores a 29% - GUGA MATOS/ACERVO JC IMAGEM

O mercado de locação residencial no Recife registrou forte valorização no último ano. Segundo um estudo de inteligência imobiliária realizado pela APSA, o aumento acumulado no valor médio dos aluguéis foi de 16,3% nos últimos 12 meses, índice que supera em mais do que o dobro a inflação oficial do período, medida pelo IPCA (5,23%).

De acordo com a pesquisa, que analisou aproximadamente 3,7 mil anúncios de imóveis residenciais na capital pernambucana, o valor médio do aluguel por metro quadrado (m²) em julho alcançou R$ 67,88. Na prática, um apartamento de 100 m² no Recife chegou ao valor médio de R$ 6.788,00.

Bairros com valorização exponencial

A valorização foi heterogênea, com alguns bairros registrando disparada nos preços de locação. Três bairros  tiveram aumentos superiores a 29% no acumulado de 12 meses:

  • Bairro Valor Médio (R$/m²) Valorização Anual (12 meses)
  • Imbiribeira R$ 62,12 +38,44%
  • Madalena R$ 62,44 +30,44%
  • Parnamirim R$ 91,53 +29,65%
  • Pina R$ 79,66 +11,29%
  • Boa Viagem R$ 67,57 +10,66%


Além da valorização anual, os bairros Espinheiro (+10,30%), Parnamirim (+8,99%) e Madalena (+6,80%) apresentaram valorização consistente apenas no último bimestre analisado, indicando que a alta nos preços se mantém aquecida.

Fatores de impulso

Para Alan Galvão, gestor de condomínios e imóveis da APSA, a valorização está atrelada à consolidação de áreas tradicionais e a um reposicionamento de preços em regiões de alto interesse.

"Na capital pernambucana, essa readequação foi impulsionada por um mercado interno aquecido, com famílias e profissionais buscando imóveis bem localizados, seguros e com boa oferta de serviços," explica Galvão.

O gestor também aponta que o aumento dos custos condominiais e de manutenção predial teve um impacto significativo, sendo incorporado ao preço final dos aluguéis. A redução de lançamentos imobiliários voltados à locação nos últimos anos também contribuiu para restringir a oferta e, consequentemente, elevar os valores.

A APSA é referência nacional em soluções para propriedades urbanas, cuidando de mais de 100 mil imóveis em mais de 3 mil condomínios em diferentes estados do Brasil.

