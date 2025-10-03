Aluguel no Recife dispara e sobe mais que o dobro da Inflação; veja preços

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A valorização foi heterogênea, com bairros registrando disparada nos preços de locação. Três bairros tiveram aumentos superiores a 29% em 12 meses

Clique aqui e escute a matéria

O mercado de locação residencial no Recife registrou forte valorização no último ano. Segundo um estudo de inteligência imobiliária realizado pela APSA, o aumento acumulado no valor médio dos aluguéis foi de 16,3% nos últimos 12 meses, índice que supera em mais do que o dobro a inflação oficial do período, medida pelo IPCA (5,23%).

De acordo com a pesquisa, que analisou aproximadamente 3,7 mil anúncios de imóveis residenciais na capital pernambucana, o valor médio do aluguel por metro quadrado (m²) em julho alcançou R$ 67,88. Na prática, um apartamento de 100 m² no Recife chegou ao valor médio de R$ 6.788,00.

Bairros com valorização exponencial



A valorização foi heterogênea, com alguns bairros registrando disparada nos preços de locação. Três bairros tiveram aumentos superiores a 29% no acumulado de 12 meses:

Bairro Valor Médio (R$/m²) Valorização Anual (12 meses)



Imbiribeira R$ 62,12 +38,44%



Madalena R$ 62,44 +30,44%



Parnamirim R$ 91,53 +29,65%



Pina R$ 79,66 +11,29%



Boa Viagem R$ 67,57 +10,66%



Além da valorização anual, os bairros Espinheiro (+10,30%), Parnamirim (+8,99%) e Madalena (+6,80%) apresentaram valorização consistente apenas no último bimestre analisado, indicando que a alta nos preços se mantém aquecida.

Fatores de impulso



Para Alan Galvão, gestor de condomínios e imóveis da APSA, a valorização está atrelada à consolidação de áreas tradicionais e a um reposicionamento de preços em regiões de alto interesse.

"Na capital pernambucana, essa readequação foi impulsionada por um mercado interno aquecido, com famílias e profissionais buscando imóveis bem localizados, seguros e com boa oferta de serviços," explica Galvão.

O gestor também aponta que o aumento dos custos condominiais e de manutenção predial teve um impacto significativo, sendo incorporado ao preço final dos aluguéis. A redução de lançamentos imobiliários voltados à locação nos últimos anos também contribuiu para restringir a oferta e, consequentemente, elevar os valores.

A APSA é referência nacional em soluções para propriedades urbanas, cuidando de mais de 100 mil imóveis em mais de 3 mil condomínios em diferentes estados do Brasil.