Jaboatão faz 1º Feirão de Imóveis com descontos de até R$ 75 mil

O diferencial do feirão é a combinação de benefícios estaduais e federais que facilitam a compra, muitas vezes eliminando entrada do financiamento

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, em parceria com o Governo do Estado e o Governo Federal, realiza a partir desta quinta-feira (2) o Primeiro Feirão de Imóveis da cidade, oferecendo uma oportunidade única para famílias de baixa renda saírem do aluguel e adquirirem a casa própria com subsídios que podem chegar a R$ 75 mil.

O evento ocorre na área externa do Shopping Guararapes (Avenida Barreto de Menezes, nº 800, Piedade) e segue até o próximo domingo (5). A expectativa é de que o feirão movimente mais de R$ 40 milhões em negócios.

O Secretário Executivo de Habitação de Jaboatão, Luiz Byron, reforça que o evento contará com a presença da Caixa Econômica Federal, com o benefício do Minha Casa Minha Vida e com o Governo do Estado, com o programa Morar Bem, entrada garantida. "O Governo do Estado vai estar aportando R$ 20.000 para dar de entrada no seu imóvel, e o Minha Casa Minha Vida até R$ 55.000. Então, garanta essa oportunidade e venha participar do Feirão", diz ele.

OPORTUNIDADES

Seis construtoras e seis imobiliárias estão reunidas no local, ofertando mais de quatro mil imóveis exclusivos no município. Os valores das unidades variam entre R$ 210 mil e R$ 245 mil.

DESCONTOS NOS IMÓVEIS

O grande diferencial do feirão é a combinação de benefícios estaduais e federais que facilitam a compra, muitas vezes eliminando a necessidade de o mutuário pagar a entrada do financiamento.

Morar Bem PE – Entrada Garantida (Governo do Estado): Por meio da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), o programa oferece subsídios de até R$ 20 mil para imóveis no valor máximo de R$ 245 mil, destinado a famílias com dificuldades para cobrir o valor da entrada.

Minha Casa Minha Vida (MCMV) (Governo Federal): Com a presença da Caixa Econômica Federal (CEF) no local, o programa federal complementa a ajuda com subsídios que podem chegar a R$ 55 mil.

Dessa forma, famílias com renda de até dois salários mínimos podem somar os benefícios, alcançando um subsídio total de até R$ 75 mil no preço do imóvel próprio.

Horários de Atendimento



Quinta-feira (2) a Sábado (4): das 9h às 22h

Domingo (5): das 12h às 21h

A Feira de Imóveis conta com o apoio da Cehab e da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE).