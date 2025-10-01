Infância Cidadã dia recreativo para a criançada em mais uma edição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Projeto da TV Jornal chega na sua 16ª edição promovendo uma tarde divertida para toda a família, com atividades e apresentações musicais

O público infantil volta a ganhar um evento para chamar de seu. É que o projeto Infância Cidadã, da TV Jornal, está marcado para o dia 12 de outubro, afim de celebrar essa fase tão importante para o desenvolvimento, em uma tarde cheia de diversão.

A iniciativa, que acontece desde 2009, promove cultura, lazer e educação em um só lugar: no Parque da Cidade, no Jaboatão dos Guararapes, das 15h às 18h. Neste ano, o evento conta com apoio da Treloso.

No Infância Cidadã, o público infantil pode desfrutar da melhor área de brinquedos: o espaço contará com dois tobogãs, cama elástica, chute a gol e ainda uma roleta de prêmios. Além disso, carrinho de pipoca e algodão doce irão adoçar essa tarde inesquecível para os pequenos.

Infância Cidadã chega a 16ª edição no Jaboatão

O projeto Infância Cidadã, que dura mais de uma década, chega a 16ª edição proporcionando uma tarde de memórias inesquecíveis para o público infantil. Como atrações, o evento contará com A Bandinha e o DJ Faz de Conta, que levam ao palco animação para a família inteira. Da TV Jornal, o apresentador Carlos Santos leva todo seu bom humor e imitações icônicas para deixar a tarde ainda mais descontraída no Dia das Crianças.

Este é o segundo ano que a TV Jornal desembarca no Parque da Cidade, no Jaboatão, sendo um dos projetos institucionais de maior sucesso do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.

Para Carlos Humberto, Diretor Comercial do SJCC, o Infância Cidadã destaca a conexão entre o sistema e o público, trazendo ainda mais relevância social e comercial. "Eventos como o Infância Cidadã (TV Jornal Recife) e o Meu Mundinho (TV Jornal Interior) são muito importantes porque geram uma aproximação ainda maior da TV Jornal com seu público. Eles também possibilitam que as marcas que investem tenham uma interação direta com seus clientes, que são os consumidores finais", analisa. "Além disso, conseguimos proporcionar experiências tanto na capital quanto no interior, por meio de projetos infantis que a TV Jornal encabeça e que mobilizam toda a comunidade".

Serviço

Projeto Infância Cidadã

Onde: Parque da Cidade - Jaboatão dos Guararapes

Data: 12 de outubro

Horário: 15h às 18h

Gratuito