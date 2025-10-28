Golpes financeiros: quem está mais vulnerável, quais são os mais frequentes e como evitá-los
Em um mundo digital cada vez mais conectado, a facilidade e conveniência das transações online trouxeram consigo um risco crescente: os golpes financeiros. Longe de serem simples trapaças, essas fraudes se sofisticaram
A dimensão do problema é alarmante: no Brasil, mais de 4,5 mil pessoas por hora são alvo de tentativas de golpes financeiros, segundo dados do Instituto DataFolha divulgados em setembro de 2024
Os golpes financeiros estão se diversificando e se tornaram mais frequentes, conforme alerta Thiago Felipe, gerente de Processos e Qualidade da Sicredi Recife. Ele detalha as modalidades mais comuns:
Golpes de investimento
Caracterizados por promessas de alta rentabilidade em curto prazo, como as pirâmides financeiras
Phishing
Tentativas de roubar dados pessoais e bancários por meio de e-mails, mensagens de texto ou ligações falsas que buscam enganar a vítima
Golpes de empréstimo
Ocorre com ofertas de crédito muito vantajosas, que, na verdade, exigem um pagamento antecipado que nunca é devolvido
Falsas lojas virtuais
Sites fraudulentos que vendem produtos, muitas vezes com ofertas irresistíveis, mas que nunca chegam ao consumidor
Thiago explica que, embora qualquer pessoa possa ser vítima, certas circunstâncias aumentam a vulnerabilidade. Ele cita o exemplo de quem enfrenta déficit financeiro e busca uma saída rápida: essas pessoas estão mais suscetíveis a cair em golpes que prometem uma solução fácil para suas dívidas
De modo geral, o gerente de Processos e Qualidade da Sicredi conclui que indivíduos com pouca familiaridade com tecnologia e investimentos estão entre os que mais frequentemente caem em fraudes financeiras
"Pressão para agir rapidamente é outro sinal de alerta", acrescenta Thiago. Ele explica que golpistas criam um senso de urgência para que a vítima decida por impulso. Além disso, é fundamental desconfiar de empresas que não fornecem informações claras sobre sua operação, como CNPJ, endereço físico ou telefone para contato
Como identificar o golpe?
Thiago afirma que alguns sinais de alerta podem ajudar a identificar potenciais golpes financeiros. "Se te oferecem ofertas muito vantajosas, se parece bom demais para ser verdade, desconfie"
Como evitar golpes financeiros?
Segundo Thiago, a prevenção é a estratégia mais eficaz contra golpes financeiros, e o caminho para isso é a educação financeira. Ele ressalta que investir nesse conhecimento é crucial para que as pessoas possam reconhecer ofertas fraudulentas
Além disso, é essencial verificar sempre a reputação da empresa antes de tomar qualquer decisão ou fornecer dados. Por fim, ele reforça a regra de nunca fornecer informações pessoais ou financeiras por meio de e-mails ou telefonemas não solicitados
Ele ressalta que a Sicredi mantém contato frequente com os associados por meio dos canais oficiais e redes sociais comunicando e alertando sobre novos tipos de golpes, assim como formas de evitá-los. "Além disso, nossos gerentes e especialistas estão sempre à disposição para esclarecer dúvidas e oferecer orientações sobre segurança financeira"
O que fazer quando já se caiu no golpe?
Caso a pessoa caia em um golpe financeiro, a orientação de Thiago é agir rapidamente. A vítima deve registrar a ocorrência em uma delegacia, no Procon e demais plataformas de defesa do consumidor.
Além disso, se informações financeiras foram fornecidas, é essencial entrar em contato imediatamente com a instituição bancária para proteger as contas. Por fim, ele alerta para que a vítima analise constantemente a conta, verificando se há compras inesperadas ou movimentações suspeitas