Conami 2025: conheça tecnologias que vão transformar seu condomínio para além da portaria

Mais de 14 mil condomínios no Brasil aderiram a portarias remota, virtual ou digital em 2024. E isso é apenas uma amostra da infinidade de serviços

Com dois dias de programação repletos de temas e debates sobre o setor imobiliário, inicia nesta quarta-feira (29), na cidade do Recife, o Congresso Nacional do Mercado Imobiliário (Conami). Estreando sua 22ª edição na capital pernambucana e realizado no Recife Expo Center, o congresso segue até amanhã (30) e reúne autoridades, especialistas e representantes do setor. Na abertura do evento, estarão presentes a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes, o secretário executivo de Habitação, Adriano Freitas, o diretor-presidente da CEHAB, Paulo Lira, o presidente da PERPART, Francisco Amaral, e a diretora de Políticas Habitacionais da SEDUH, Érika Lócio.



O Conami propõe uma imersão nas transformações que impactam os mercados imobiliário e condominial. Uma das palestras de destaque na programação irá abordar a inteligência artificial no futuro da gestão condominial, tema que revela um caminho cada vez mais complexo. Um exemplo dessa complexidade é a utilização de IA na biometria e reconhecimento facial em portarias de condomínios, com o objetivo de garantir maior segurança e comodidade na gestão e utilização do espaço condominial. Aplicações como essa movimentaram mais de R$14 bilhões em segurança eletrônica no último ano, impulsionadas pelo uso de soluções com base em inteligência artificial.



Mas não é só nas portarias de condomínios que a IA faz a diferença. Para Júlio Paim, especialista em gestão condominial que ministra, no segundo dia do Conami, a palestra “As novas expectativas da Massa condominial e o poder da IA para uma Gestão cada vez mais Customizada, porém mais Escalável”, o uso de novas tecnologias como a inteligência artificial está revolucionando o modo de administrar os empreendimentos e ampliando as possibilidades de atuação dos síndicos e administradores.



De acordo com Paim, a IA tem um papel fundamental nesse novo cenário, e oferece ferramentas que otimizam os processos e facilitam o trabalho cotidiano dos gestores. “Hoje é muito fácil o síndico contar ali com um time de assistentes de inteligência artificial que vão ajudar ele. Por exemplo, ele pode ter um redator 24 horas por dia ali ao lado dele para ajudar a escrever os comunicados e as notificações. Isso está muito fácil e acessível hoje em dia. Qualquer ferramenta já permite ele fazer isso”, explicou.



Ele acrescenta que essas tecnologias já permitem automatizar atividades antes demoradas para os síndicos, como a elaboração de atas de assembleias e o suporte jurídico-operacional das rotinas condominiais. “Ele também, hoje em dia, tem ferramentas que vão ajudar ele a redigir as atas que ocorrem das assembleias de condomínios. Ao mesmo tempo, ele pode ter um consultor condominial que vai tirar todas as dúvidas que ele tem em relação à gestão de condomínios, de acordo com a lei, a legislação atual que é o Código Civil”, afirmou.



Paim ainda destacou que os assistentes de IA podem interpretar e resumir documentos complexos, como convenções e regimentos internos, entregando respostas assertivas com muito mais rapidez do que antes.

“Tem um vasto campo aí para o síndico trabalhar com assistentes virtuais de inteligência artificial que vão criar um verdadeiro time ali trabalhando para ele e dando suporte para ele conseguir entregar uma gestão com alto índice de aprovação entre os moradores”, concluiu.

O Conami reúne em sua programação especialistas, gestores e profissionais de todo o Brasil para discutir as transformações, tendências e desafios que moldam o presente e futuro desses setores, com temas que refletem suas transformações.



Confira a programação completa e, em seguida, os principais usos de IA nos condomínios:

PROGRAMAÇÃO



29 de Outubro (Quarta-feira)

08:00 – 09:00 Credenciamento

09:00 – 09:15 Cerimônia de Abertura

09:15 Participação Especial: Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho

10:00 Palestra: Relações Imobiliárias – a base fundamental das relações comerciais brasileiras

Palestrante: Alessander Mendes

10:50 Palestra: O Futuro da Construção Civil e do Mercado Imobiliário

Palestrante: José Carlos Martins

11:40 Palestra: Luxo e assinatura impulsionam o mercado imobiliário

Palestrante: Saulo Suassuna

12:30 Intervalo para almoço

14:00 Palestra: Dinheiro, Finanças e Imóveis – Da organização financeira aos investimentos

Palestrantes: Tiago Monteiro e Eduarda Monteiro

15:00 Condomínios: Tendências, desafios e polêmicas

Participantes: Rafael Thomé, Eduardo Zangari, Omar Anauate, Martha Ponzi

16:00 Palestra: Da Tradição à Inovação – Desvendando os desafios e tendências no setor imobiliário

Palestrante: Gustavo Zanotto

17:00 Palestra: Cidades Inteligentes – Uma perspectiva brasileira

Palestrante: Stella Hiroto

18:00 Encerramento



PROGRAMAÇÃO (dia 2)

30 de Outubro (Quinta-feira)

09:00 Abertura – Mestre de cerimônia

09:10 Radar Legislativo – Como as mudanças na legislação podem impactar sua empresa

Participantes: Pedro Wahmann, Moira Toledo e Márcio Miranda

10:00 Palestra: Liderança Transformadora em Sustentabilidade

Palestrante: Mariana Schuchovski

10:50 Palestra: Cenários da Indústria Imobiliária Nacional

Palestrante: Elisa Rosenthal

11:40 Palestra: As novas Expectativas da Massa condominial e o poder da IA para uma Gestão cada vez mais Customizada, porém mais Escalável

Palestrante: Júlio Paim

12:30 Intervalo para almoço

14:00 Palestra: Salário Emocional como estratégia competitiva

Palestrante: Jairo Martiniano

15:00 Painel Jurídico

Participantes: Marcelo Borges, Rubens Carmo Elias, Moira Toledo e Márcio Miranda

16:00 Painel Internacional: Acontecendo Pelo Mundo na Administração Condominial

Debatedores: Juan Carlos Latorre (Chile), Luis de Prado (Espanha)

Moderador: Pedro Wahmann

17:00 Palestra: Diversidade, Inclusão e Pertencimento

Palestrante: Rita Von Hunty

18:00 Encerramento



Confira as principais funcionalidades da IA já aplicada em condomínios:

Segurança e Acesso Inteligente



A IA pode transformar a segurança do condomínio, tornando-a mais proativa e menos dependente da intervenção humana com:



Reconhecimento Facial e Biométrico - Libera o acesso de moradores e visitantes cadastrados de forma rápida e segura, eliminando a necessidade de chaves físicas ou porteiros verificando identidades manualmente.

Monitoramento por vídeo inteligente - sistemas de vigilância baseados em IA não apenas gravam, mas também analisam as imagens.



Controle de Veículos - reconhecimento de placas (OCR) automatiza a entrada e saída de veículos, garantindo que apenas carros cadastrados tenham acesso.



Automação de Operações e Manutenção



A IA otimiza o uso de recursos e a manutenção predial, reduzindo custos operacionais:

Manutenção Preditiva - sensores inteligentes e algoritmos de IA monitoram o desempenho de equipamentos essenciais (elevadores, bombas d'água, ar-condicionado central). A IA pode prever falhas antes que elas ocorram, agendando a manutenção de forma proativa.



Gestão de Energia e Água - Sistemas de IA podem analisar padrões de consumo e ajustar automaticamente a iluminação de áreas comuns e o funcionamento de equipamentos, buscando a máxima eficiência energética e hídrica, o que se traduz em contas mais baixas.



Otimização de Serviços - algoritmos podem determinar o melhor cronograma para limpeza e coleta de lixo com base na ocupação e no uso real das áreas comuns.



Finanças, Comunicação e Atendimento ao Morador



No lado administrativo, a IA simplifica a gestão financeira e a interação com os condôminos:

Cobrança e contabilidade - sistemas de IA podem automatizar a emissão de boletos, o registro de pagamentos e a conciliação bancária. Eles também podem gerar alertas e comunicações automáticas.



Assistentes Virtuais (Chatbots) - Integrados a aplicativos do condomínio, chatbots podem responder instantaneamente a perguntas frequentes dos moradores 24 horas por dia.



Análise de Feedback - A IA pode analisar o volume e o sentimento das reclamações e sugestões enviadas pelos moradores (por e-mail, app ou redes sociais), identificando rapidamente os problemas mais urgentes ou recorrentes que precisam de ação.



Em resumo, a IA transforma a gestão condominial de um modelo reativo e manual para um modelo proativo, eficiente e altamente seguro, permitindo que síndicos e administradores foquem em decisões estratégicas em vez de tarefas burocráticas.

