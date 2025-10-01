fechar
Preço médio de imóveis residenciais no Recife chega a R$ 8.404/m² e se valoriza acima da média nacional

O Recife apresentou uma alta mensal de +0,65% em setembro de 2025, superando a variação média do Índice FipeZAP no geral, que foi de +0,57%

Por Lucas Moraes Publicado em 01/10/2025 às 8:35
O desempenho positivo do Recife no indicador geral a coloca em posição de destaque no Nordeste, com valorização superior a 4% no acumulado do ano - GUGA MATOS/ACERVO JC IMAGEM

O mercado imobiliário residencial no Recife manteve um ritmo de valorização notável em setembro de 2025, conforme revelam os dados do mais recentes do Índice FipeZAP de Venda Residencial. A capital pernambucana registrou um preço médio de venda de imóveis de R$ 8.404 por metro quadrado.

O Recife apresentou uma alta mensal de +0,65% em setembro de 2025, superando a variação média do Índice FipeZAP no geral, que foi de +0,57%. No balanço mais amplo, a valorização dos imóveis na capital segue em ascensão:

Acumulado em 2025 (Janeiro a Setembro): os preços subiram +4,05%.

Variação em 12 meses: o aumento acumulado nos últimos 12 meses atingiu +4,67%.

Em termos de preço, a média do Recife (R$ 8.404/m²) posiciona a cidade como a 11ª capital mais cara para compra de imóveis entre as 22 cidades monitoradas pelo índice. A cidade está à frente de outras capitais nordestinas como João Pessoa (R$ 7.792/m²) e Salvador (R$ 7.781/m²), mas ainda abaixo da média nacional FipeZAP, que é de R$ 9.477/m².

PREÇOS POR BAIRROS DO RECIFE

  • PARNAMIRIM R$ 10.098 /m²
  • BOA VIAGEM R$ 9.196 /m²
  • MADALENA R$ 8.891 /m²
  • SANTO AMARO R$ 8.871 /m²
  • CASA AMARELA R$ 7.930 /m²
  • ESPINHEIRO R$ 7.680 /m²
  • TAMARINEIRA R$ 7.560 /m²
  • GRAÇAS R$ 7.554 /m²
  • CAMPO GRANDE R$ 6.354 /m²
  • DERBY R$ 4.465 /m²

O desempenho positivo do Recife no indicador geral a coloca em posição de destaque no Nordeste, com valorização superior a 4% no acumulado do ano. O município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, também teve destaque no relatório, com um preço médio de R$ 5.770/m².

O índice é desenvolvido pela Fipe em parceria com o Grupo OLX (Zap, Viva Real e Olx) e utiliza informações de anúncios veiculados na internet para acompanhar a variação de preços.

