Preço médio de imóveis residenciais no Recife chega a R$ 8.404/m² e se valoriza acima da média nacional

O Recife apresentou uma alta mensal de +0,65% em setembro de 2025, superando a variação média do Índice FipeZAP no geral, que foi de +0,57%

O mercado imobiliário residencial no Recife manteve um ritmo de valorização notável em setembro de 2025, conforme revelam os dados do mais recentes do Índice FipeZAP de Venda Residencial. A capital pernambucana registrou um preço médio de venda de imóveis de R$ 8.404 por metro quadrado.

O Recife apresentou uma alta mensal de +0,65% em setembro de 2025, superando a variação média do Índice FipeZAP no geral, que foi de +0,57%. No balanço mais amplo, a valorização dos imóveis na capital segue em ascensão:

Acumulado em 2025 (Janeiro a Setembro): os preços subiram +4,05%.

Variação em 12 meses: o aumento acumulado nos últimos 12 meses atingiu +4,67%.

Em termos de preço, a média do Recife (R$ 8.404/m²) posiciona a cidade como a 11ª capital mais cara para compra de imóveis entre as 22 cidades monitoradas pelo índice. A cidade está à frente de outras capitais nordestinas como João Pessoa (R$ 7.792/m²) e Salvador (R$ 7.781/m²), mas ainda abaixo da média nacional FipeZAP, que é de R$ 9.477/m².

PREÇOS POR BAIRROS DO RECIFE

PARNAMIRIM R$ 10.098 /m²



BOA VIAGEM R$ 9.196 /m²



MADALENA R$ 8.891 /m²



SANTO AMARO R$ 8.871 /m²



CASA AMARELA R$ 7.930 /m²



ESPINHEIRO R$ 7.680 /m²



TAMARINEIRA R$ 7.560 /m²



GRAÇAS R$ 7.554 /m²



CAMPO GRANDE R$ 6.354 /m²



DERBY R$ 4.465 /m²

O desempenho positivo do Recife no indicador geral a coloca em posição de destaque no Nordeste, com valorização superior a 4% no acumulado do ano. O município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, também teve destaque no relatório, com um preço médio de R$ 5.770/m².

O índice é desenvolvido pela Fipe em parceria com o Grupo OLX (Zap, Viva Real e Olx) e utiliza informações de anúncios veiculados na internet para acompanhar a variação de preços.