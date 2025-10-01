Iron House foca no urbanismo sustentável com nova era da Reserva do Paiva e projeção de investimentos no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Alinhada ao Pacto Global da ONU, a Iron House busca gerar valor e impacto positivo através de projetos que integram qualidade de vida e infraestrutura

Clique aqui e escute a matéria

A Iron House, empresa integrante do Grupo Cornélio Brennand, está ampliando a sua atuação para redefinir o conceito de urbanismo no Brasil. Desde 2011, a especialização do negócio se deu para o planejamento, desenvolvimento e governança de bairros planejados em Pernambuco, Bahia e São Paulo, transformando territórios em destinos onde pessoas, serviços e natureza coexistem de forma equilibrada. O maior case da empresa é a Reserva do Paiva, bairro planejado no município de Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.

Alinhada ao Pacto Global da ONU, a Iron House busca gerar valor e impacto positivo através de projetos que integram qualidade de vida e infraestrutura moderna. "Buscamos criar bairros que realmente funcionem para as pessoas, onde morar, trabalhar, se divertir e estar em contato com a natureza sejam experiências integradas", explica Carol Boxwell, CEO da Iron House. "Cada projeto começa com um planejamento detalhado, considerando não apenas a construção, mas a vida que vai acontecer nesses espaços."

O Paiva, o primeiro bairro planejado de Pernambuco, é o grande símbolo dessa filosofia. Com 8,5 km de praias, 9,7 km de ciclovias e mais de 120 hectares de áreas verdes, o bairro combina urbanismo moderno com rigorosa preservação ambiental. Ele oferece empreendimentos de alto padrão, serviços diversificados e espaços coletivos que incentivam a convivência, com grande potencial de desenvolvimento e atração de novos empreendimentos desde o pós-pandemia. Uma boa parte da área da Reserva do Paiva ainda tem projeção de ser ocupada.

"O Paiva foi pensado para ser mais do que um lugar para morar: é um bairro para viver", afirma Carol. O planejamento detalhado abrange desde a definição de áreas de habitação e comércio até a criação de espaços públicos inteligentes, todos em conformidade com o licenciamento ambiental e regulatório. Mais de 70%

A Iron House reforça seu compromisso comunitário com uma programação contínua de cultura e lazer. Neste mês, o Paiva retoma uma agenda especial até o fim do ano, com torneios esportivos, ações socioambientais e atrações natalinas. "As iniciativas reforçam nosso compromisso de criar um bairro ativo e integrado, fortalecendo a convivência comunitária", destaca a CEO, que mantém no planejamento novos investimentos para desenvolvimento de áreas dentro do Recife a partir de 2026.

Além do Paiva, a Reserva Camassarys, na Bahia, numa área de 528 mil metros quadrados, e o projeto em São Paulo para chegada do JW Marriott São Paulo, com 254 quartos e 1.200 m² de salas para conferências e eventos, além de residências de luxo, estão no portfólio.

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE



Um dos diferenciais cruciais da Iron House é o incentivo à vida pública. A criação de centralidades ativas e fachadas voltadas para as ruas aumenta a segurança e estimula a caminhabilidade e a interação social. "Quanto mais pessoas circulam, mais vivas e seguras ficam as ruas. Buscamos criar espaços que convidem à convivência", explica Boxwell.

Todos os projetos são concebidos em territórios próprios, cercados por áreas naturais. Em Pernambuco, dos 1,5 mil hectares de landbank do Grupo Cornélio Brennand, 1,2 mil hectares são destinados à preservação ambiental.

RECONHECIMENTO

O compromisso com a excelência rendeu à Iron House reconhecimento nacional e internacional. Entre eles, o hotel em São Paulo certificado pelo selo LEED e o empreendimento Acqua Marine, no Nordeste, que obteve a certificação EDGE pós-construção, comprovando sua eficiência energética. O Quintas da Praia também foi vencedor do Prêmio Master Imobiliário 2023 pela qualidade do projeto e valorização do metro quadrado.

"Trabalhar com parceiros qualificados nos permite trazer soluções urbanísticas avançadas que agregam valor às cidades e às comunidades", conclui Carol Boxwell. "Para nós, urbanismo não é apenas construir imóveis, é transformar territórios em destinos que inspiram e geram impacto positivo para toda a comunidade".