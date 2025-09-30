Pernambuco celebra mais de R$ 2 bilhões do FGTS na habitação do Estado com o Morar Bem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entre os anos de 2015 e 2022, o Nordeste devolvia dinheiro do Minha Casa, Minha Vida via FGTS. Cenário que mudou com o programa Morar Bem

Em almoço-reunião na sede da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), comandado pelo presidente da Ademi-PE, Rafael Smiões, a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, Simone Nunes, celebrou o alcançe de R$ 281 milhões investidos no Entrada Garantida - modalidade do Morar Bem Pernambuco que subsidia até R$ 20 mil de entrada para famílias com renda de até dois salários mínimos comprarem imóveis. Com o resultado, Pernambuco voltou ao mapa do FGTS, atraindo cerca de R$ 2 bilhões em recursos do fundo para investimentos em habitação.

"(Os aportes do) FGTS cresceram no Brasil todo, mas Pernambuco cresce numa velocidade que gira em torno dos 60%. No ano passado, no recorte do Morar Bem, tivemos aporte de R$ 400 mil acima do que já estava orçado", detalhou a secretária.

De 2015 a 2022, o Norte/Nordeste devolvia dinheiro do Minha Casa, Minha Vida via FGTS, seja pela falta de projetos ou falta de condições para que famílias conseguissem comprar os imóveis.

MORAR BEM PERNAMBUCO

Segundo a secretária, a cada cada R$ 100 milhões aportados pelo Estado em iniciativas habitacionais que ajudam a viabilizar empreendimentos dentro do Minha Casa, Minha Vida, um total de R$ 1 bilhão de recursos do FGTS são direcionados, em contrapartida, para o financiamento desses empreendimentos em Pernambuco, garantindo a complementariedade dos recursos tanto para o construtor quanto para quem busca financiar imóveis.

No balanço do governo do Estado, com os R$ 281 milhões investidos no Entrada Garantida, mais de 14 mil beneficiários foram alcançados com 272 empreendimentos na vitrine do programa.

O Entrada Garantida atua em complemento ao Minha Casa, Minha Vida. O Governo Federal oferece até R$ 55 mil em subsídio, e o Governo de Pernambuco adiciona mais R$ 20 mil. Os interessados, com perfil de renda de até dois salários mínimos podem se inscrever no morarbempe.com.br.

O programa é destinado a famílias com renda de até dois salários mínimos. O "Entrada Garantida" investe 200 milhões de reais por ano para viabilizar a compra da casa própria, suprindo uma lacuna para a população que não tinha condições de dar a entrada em um imóvel, fomentando o mercado imobiliário e a construção civil, o que gera mais empregos e aumenta a oferta de imóveis.