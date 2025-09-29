Moura Dubeux e Direcional anunciam "avaliação de parceria" para projetos no Nordeste
A potencial colaboração visa à atuação conjunta nos segmentos de média e baixa renda, incluindo empreendimentos dentro da Faixa 3 do MCMV
A Moura Dubeux Engenharia S.A. (MDNE3), uma das principais construtoras do Nordeste, comunicou ao mercado que iniciou conversas com a Direcional Engenharia S.A. (DIRR3) para avaliar a criação de uma parceria estratégica focada em projetos residenciais nas principais capitais da região.
A potencial colaboração visa à atuação conjunta nos segmentos de média e baixa renda, incluindo empreendimentos dentro da Faixa 3 do Programa Minha Casa, Minha Vida.
Sinergia para o mercado
O objetivo da iniciativa é combinar a expertise regional da Moura Dubeux com a experiência do Grupo Direcional no segmento econômico. A Direcional, por meio de sua subsidiária Riva, e Moura Dubeux, por meio das marcas Mood e Ún1ca.
Segundo o comunicado, a sinergia entre as duas empresas deverá potencializar o alcance e a execução dos projetos, buscando atender à crescente demanda por moradias acessíveis no Nordeste.
"A iniciativa une o profundo conhecimento da Moura Dubeux sobre o mercado imobiliário nordestino à reconhecida experiência da Direcional no segmento econômico", destacou a Moura Dubeux em seu Fato Relevante.
Avaliação de projetos
Apesar do anúncio da intenção de parceria, as empresas ressaltaram que, até o momento, não há instrumento ou acordo formal celebrado.
Eventuais projetos imobiliários conjuntos serão avaliados caso a caso. Para cada empreendimento aprovado serão definidos os direitos, obrigações e as regras de relacionamento entre as partes, incluindo a necessidade de submissão e aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).