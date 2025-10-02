Atende Recentro: incrições abertas para conseguir benefícios fiscais em imóveis no Centro do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Empresários, investidores e proprietários de imóveis interessados na reativação do Centro do Recife terão a oportunidade de acelerar seus projetos. A Prefeitura do Recife, por meio do Gabinete do Centro, anunciou a abertura das inscrições para o Atende Recentro 2025, um evento focado em desburocratizar e conceder benefícios fiscais para quem deseja investir na área central.

O evento, que faz parte da Lei do Recentro, acontece nos dias 7 e 8 de outubro, das 14h às 19h, no Salão de Eventos da CASACOR Pernambuco. O objetivo é simplificar o caminho para a ocupação de imóveis nos bairros do Recife, Santo Antônio, São José e Boa Vista, oferecendo soluções rápidas e personalizadas. O foco é garantir a isenção de impostos como ITBI, ISS e IPTU, além de facilitar processos de licenciamento, alvarás e regularização de imóveis.

"Só em 2024, conseguimos que 31 imóveis fossem contemplados com a Lei do Recentro, o que significa 31 novos negócios sendo implantados no Centro do Recife com redução de impostos," afirmou Ana Paula Vilaça, chefe do Gabinete do Centro. "O Atende Recentro 2025 oferecerá soluções sob medida, contribuindo para a construção de um centro mais vibrante, moderno e acolhedor", completou.

Mutirão



O Atende Recentro reunirá diversos órgãos municipais e federais – incluindo secretarias de Finanças, Urbanismo, Procuradorias, além de Iphan e Corpo de Bombeiros – para oferecer um mutirão de serviços.

Entre as principais facilidades oferecidas estão:

Licenciamento e Regularização de Imóveis e de obras.

Orientações sobre isenção de impostos e negociação de débitos.

Esclarecimentos sobre preservação e restauração de imóveis históricos.

Encaminhamento para abertura de empresas e acesso a linhas de financiamento para retrofit com bancos parceiros.

A iniciativa complementa o Plano do Centro, lançado neste ano, que articula ações em quatro frentes: Habitabilidade, Mobilidade Ativa, Dinamização Econômica e Desenvolvimento Social e Cultural. O programa já promoveu a criação da PPP Morar no Centro e a articulação de linhas de crédito para retrofit de imóveis de uso misto (moradia e serviço) junto a instituições como o Banco do Nordeste e a Caixa Econômica Federal.

As inscrições para o Atende Recentro 2025 são gratuitas e podem ser feitas online.

SERVIÇO:

Evento: Atende Recentro 2025

Data: 7 e 8 de outubro

Local: Salão de Eventos da CASACOR (Complexo Niágara, Avenida Rio Branco, 162, bairro do Recife)

Horário: 14h às 19h

Inscrições: Gratuitas, via Sympla.