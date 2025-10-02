fechar
Livro de Rodrigo Waughan ganha 2ª edição e selo de best-seller

Obra "A Arquitetura do Varejo do Futuro", sobre tendências do varejo, ganha segunda edição após alcançar marca de best-seller. Saiba mais

Por Alice Lins Publicado em 02/10/2025 às 20:23
Rodrigo Waughan relança obra premiada e será destaque em evento de marketing e negócios no Amazonas
Rodrigo Waughan relança obra premiada e será destaque em evento de marketing e negócios no Amazonas - Divulgação

O livro "A Arquitetura do Varejo do Futuro", de Rodrigo Waughan, surpreendeu até mesmo o autor ao alcançar resultados expressivos em vendas, que motivaram o lançamento de uma segunda edição - algo que inicialmente não estava nos planos.

Agora relançado com o selo de best-seller, o título segue disponível nas principais livrarias do país e na internet, consolidando-se como uma leitura essencial para quem deseja entender as transformações e tendências do varejo no cenário atual.

Rodrigo Waughan, que também é palestrante, empresário multifranqueado e presidente do Grupo Gérbera +, celebrou a conquista. Ele agradece aos leitores que compraram o livro e o indicaram a outros, reforçando que o sucesso inesperado é fruto de um trabalho dedicado e apaixonado.

“É uma grande e feliz surpresa ver esse resultado. A segunda edição com o selo de best-seller é um reconhecimento que compartilho com todos que acreditaram na mensagem do livro”, destacou.

A obra traz uma análise profunda sobre o varejo do futuro, com insights valiosos baseados na experiência de Waughan à frente de franquias de marcas como O Boticário, Quem Disse, Berenice?, Eudora e Share 365. Com uma linguagem acessível e visão estratégica, o autor mostra como adaptar os negócios às novas exigências do consumidor e à transformação digital que redefine o mercado.

Reconhecido como um dos principais nomes do empreendedorismo na Região Norte, Rodrigo Waughan é fundador do Grupo Gérbera +, presente em 46 municípios do Amazonas. A empresa, eleita por oito anos consecutivos como um Great Place to Work, reflete a filosofia de gestão de pessoas e liderança cultivada pelo autor, que construiu sua trajetória unindo experiência no Direito do Trabalho à prática empresarial de alto impacto.

Além do sucesso editorial, Rodrigo será um dos palestrantes do Digital Summit Experience (DSX), o maior evento de marketing e negócios do Norte do Brasil. Marcado para os dias 30 e 31 de julho, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, o evento reunirá grandes nomes do setor.

A palestra de Waughan acontece no dia 30, e as inscrições ainda estão abertas. O DSX promete ser uma oportunidade única para empresários e profissionais conhecerem estratégias inovadoras e se inspirarem com cases de sucesso como o dele.

