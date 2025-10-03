Tiago Leifert abre o jogo e celebra estreia do The Voice no SBT: “Incrível”
Clique aqui e escute a matéria
O SBT se prepara para uma grande estreia em sua programação: o The Voice Brasil ganha nova temporada e chega na próxima segunda-feira (6), após o Programa do Ratinho, sob o comando de Tiago Leifert com direção de Boninho.
Durante a coletiva de imprensa do reality musical, Leifert falou sobre a emoção de voltar a comandar a competição, na sua 11ª temporada, a primeira fora da TV Globo.
“Eu fui muito feliz por 10 temporadas e agora de novo, feliz na 11ª. Eu acho que a gente vai ver uma entrega técnica muito impressionante, de muita excelência, um programa muito bem feito, muito bem editado, vozes muito boas, com talentos impressionantes”, disse ele.
E acrescentou: “O The Voice não é um programa de calouros, nunca foi. Então é isso que vocês vão conseguir ver a partir da semana que vem: muita gente que você vê e fala: ‘caramba, onde é que essa pessoa estava a vida inteira?'”, pontuou
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br