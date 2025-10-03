Tiago Leifert abre o jogo e celebra estreia do The Voice no SBT: “Incrível”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O SBT se prepara para uma grande estreia em sua programação: o The Voice Brasil ganha nova temporada e chega na próxima segunda-feira (6), após o Programa do Ratinho, sob o comando de Tiago Leifert com direção de Boninho.

Durante a coletiva de imprensa do reality musical, Leifert falou sobre a emoção de voltar a comandar a competição, na sua 11ª temporada, a primeira fora da TV Globo.

“Eu fui muito feliz por 10 temporadas e agora de novo, feliz na 11ª. Eu acho que a gente vai ver uma entrega técnica muito impressionante, de muita excelência, um programa muito bem feito, muito bem editado, vozes muito boas, com talentos impressionantes”, disse ele.

E acrescentou: “O The Voice não é um programa de calouros, nunca foi. Então é isso que vocês vão conseguir ver a partir da semana que vem: muita gente que você vê e fala: ‘caramba, onde é que essa pessoa estava a vida inteira?'”, pontuou

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br