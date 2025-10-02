fechar
Observatório da Tv | Notícia

Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/10/2025 às 8:46
Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira
Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nesta sexta-feira (03), às 23h15, na Tela de Sucessos, o SBT exibe o filme Libertos: o Preço da Vida.

Ficha Técnica:

Título: Libertos: o Preço da Vida (Brasil / 2017) – Sbt – Drama – 16 Anos (HD) (Inédito)

 Elenco: André Ramiro / Lino Camilo / Júlia Gama 

Direção: Jefferson Nali    

Sinopse:

Emanuel, um médico voluntário, muito atuante e dedicado ao povo ribeirinho de uma distante região da Amazônia, se torna um potencial obstáculo para uma perigosa quadrilha especializada em tráfico humano.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira
SPOOKY SEASON: 31 filmes para assistir durante o mês do Halloween
FILMES

SPOOKY SEASON: 31 filmes para assistir durante o mês do Halloween

Compartilhe

Tags