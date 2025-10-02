Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/10/2025 às 7:08
Nesta sexta-feira (03), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Meninas Malvadas.

Ficha Técnica:

Meninas Malvadas
Título Original: Mean Girls
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2004 Diretor: Mark Waters
Elenco: Lindsay Lohan, Rachel Mcadams, Tina Fey, Tim Meadows, Amy Poehler, Ana Gasteyer
Classe: Comédia, Romance

Sinopse:

Cady é matriculada em uma nova escola e, para fazer amizades, ela precisa se livrar das armadilhas que Regina George, a “abelha-rainha”, coloca em seu caminho.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

